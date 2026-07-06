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Capítulo 4 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas': completo y gratis - CaracolTV

Las cinco parejas de presentadores y humoristas viajan hasta San Francisco, Ciudad de México, Dallas, Seattle y Nueva York para enfrentar nuevas experiencias divertidas durante el Mundial de Fútbol 2026.

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1:06:05 min
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La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 4: pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
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Capítulo 3
Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:22:40
Capítulo 2
Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:29:36
Capítulo 1
una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
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1:06:05
Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad

Capítulo 4 La Vuelta al Mundial en 80 risas : pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad

Las cinco parejas de presentadores y humoristas viajan hasta San Francisco, Ciudad de México, Dallas, Seattle y Nueva York para enfrentar nuevas experiencias divertidas durante el Mundial de Fútbol 2026.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Capítulo 3
Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:22:40
Capítulo 2
Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:29:36
Capítulo 1
una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
Capítulo 17 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: Deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
1:05:39
Capítulo 17
deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
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1:10:56
Capítulo 16
experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad
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Capítulo 15
castillos, rafting y esmeraldas en estos viajes
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Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad