Capítulo 4 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas': completo y gratis - CaracolTV
Las cinco parejas de presentadores y humoristas viajan hasta San Francisco, Ciudad de México, Dallas, Seattle y Nueva York para enfrentar nuevas experiencias divertidas durante el Mundial de Fútbol 2026.
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1:06:05 min
La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 4: pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
Capítulo 3
Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas
1:22:40
Capítulo 2
Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial
1:29:36
Capítulo 1
una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
1:06:05
Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
Capítulo 4 La Vuelta al Mundial en 80 risas : pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
Las cinco parejas de presentadores y humoristas viajan hasta San Francisco, Ciudad de México, Dallas, Seattle y Nueva York para enfrentar nuevas experiencias divertidas durante el Mundial de Fútbol 2026.