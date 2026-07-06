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Capítulo 4 La Vuelta al Mundial en 80 risas : pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad Las cinco parejas de presentadores y humoristas viajan hasta San Francisco, Ciudad de México, Dallas, Seattle y Nueva York para enfrentar nuevas experiencias divertidas durante el Mundial de Fútbol 2026.