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Capítulo 6 La Vuelta al Mundial en 80 risas : una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial En esta ocasión, las parejas abordarán el avión y harán paradas en San Francisco, Houston, Vancouver, Filadelfia y Guadalajara, disfrutando de la gastronomía y las culturas de estas ciudades mundialistas.