Capítulo 6 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas': completo HOY 8 de julio - CaracolTV
En esta ocasión, las parejas abordarán el avión y harán paradas en San Francisco, Houston, Vancouver, Filadelfia y Guadalajara, disfrutando de la gastronomía y las culturas de estas ciudades mundialistas.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
1:06:02 min
La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 6: una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
1:06:28
Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
1:06:05
Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
Capítulo 3
Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas
1:06:02
Capítulo 6
una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
Capítulo 6 La Vuelta al Mundial en 80 risas : una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
En esta ocasión, las parejas abordarán el avión y harán paradas en San Francisco, Houston, Vancouver, Filadelfia y Guadalajara, disfrutando de la gastronomía y las culturas de estas ciudades mundialistas.