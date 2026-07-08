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Capítulo 6 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas': completo HOY 8 de julio - CaracolTV

En esta ocasión, las parejas abordarán el avión y harán paradas en San Francisco, Houston, Vancouver, Filadelfia y Guadalajara, disfrutando de la gastronomía y las culturas de estas ciudades mundialistas.

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1:06:02 min
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La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 6: una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
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1:06:28
Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
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1:06:05
Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
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Capítulo 3
Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas
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1:06:02
Capítulo 6
una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial

Capítulo 6 La Vuelta al Mundial en 80 risas : una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial

En esta ocasión, las parejas abordarán el avión y harán paradas en San Francisco, Houston, Vancouver, Filadelfia y Guadalajara, disfrutando de la gastronomía y las culturas de estas ciudades mundialistas.

Por: Marianella Chavarro Castro
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1:06:28
Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
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Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
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Capítulo 3
Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:22:40
Capítulo 2
Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:29:36
Capítulo 1
una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
Capítulo 17 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: Deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
1:05:39
Capítulo 17
deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
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1:06:02
Capítulo 6
una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial