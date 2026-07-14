Capítulo 9 La Vuelta al Mundial en 80 risas : tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista

Capítulo 9 La Vuelta al Mundial en 80 risas: HOY 14 de julio completo y gratis- CaracolTV Carolina Soto y Cuervo sorprenden a sus compañeros de vuelo al llevarles chapulines luego de disfrutar de la gastronomía de Ciudad de México. Las demás parejas disfrutan de divertidos sitios turísticos.