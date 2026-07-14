Capítulo 9 La Vuelta al Mundial en 80 risas: HOY 14 de julio completo y gratis- CaracolTV
Carolina Soto y Cuervo sorprenden a sus compañeros de vuelo al llevarles chapulines luego de disfrutar de la gastronomía de Ciudad de México. Las demás parejas disfrutan de divertidos sitios turísticos.
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La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 9: tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista
Capítulo 8
fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
Capítulo 7
dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad
1:06:02
Capítulo 6
una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
Capítulo 9
tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista
Capítulo 9 La Vuelta al Mundial en 80 risas : tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista
Carolina Soto y Cuervo sorprenden a sus compañeros de vuelo al llevarles chapulines luego de disfrutar de la gastronomía de Ciudad de México. Las demás parejas disfrutan de divertidos sitios turísticos.