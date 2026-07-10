La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 8: fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial Capítulo 7 dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad 1:06:02 Capítulo 6 una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial 1:06:28 Capítulo 5 David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial Capítulo 8 fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial

Capítulo 8 La Vuelta al Mundial en 80 risas : fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial Las cinco parejas de humoristas y presentadores viajan hasta las sedes mundialistas para conocer más sobre la cultura de los tres países. Asimismo, escuchan las anécdotas del hincha de la Selección Colombia.