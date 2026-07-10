Capítulo 8 ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: completo de HOY 10 de julio- CaracolTV
Las cinco parejas de humoristas y presentadores viajan hasta las sedes mundialistas para conocer más sobre la cultura de los tres países. Asimismo, escuchan las anécdotas del hincha de la Selección Colombia.
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La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 8: fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
Capítulo 7
dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad
1:06:02
Capítulo 6
una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
1:06:28
Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
Capítulo 8
fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
Capítulo 8 La Vuelta al Mundial en 80 risas : fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
Las cinco parejas de humoristas y presentadores viajan hasta las sedes mundialistas para conocer más sobre la cultura de los tres países. Asimismo, escuchan las anécdotas del hincha de la Selección Colombia.