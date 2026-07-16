Capítulo 11 ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: capítulo de HOY 16 de julio - CaracolTV
Revive en este episodio los mejores momentos que vivieron las cinco parejas de humoristas y presentadores en sus viajes a México, Estados Unidos y Canadá, entre ellos el aterrizaje de emergencia de Carolina Soto y Cuervo.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 11: mejores momentos que dejó el viaje por las sedes mundialistas
1:06:46
Capítulo 10
Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje
Capítulo 9
tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista
Capítulo 8
fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
Capítulo 11
mejores momentos que dejó el viaje por las sedes mundialistas
Capítulo 11 La Vuelta al Mundial en 80 risas : mejores momentos que dejó el viaje por las sedes mundialistas
Revive en este episodio los mejores momentos que vivieron las cinco parejas de humoristas y presentadores en sus viajes a México, Estados Unidos y Canadá, entre ellos el aterrizaje de emergencia de Carolina Soto y Cuervo.