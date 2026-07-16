La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 11: mejores momentos que dejó el viaje por las sedes mundialistas 1:06:46 Capítulo 10 Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje Capítulo 9 tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista Capítulo 8 fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial Capítulo 11 mejores momentos que dejó el viaje por las sedes mundialistas

Capítulo 11 La Vuelta al Mundial en 80 risas : mejores momentos que dejó el viaje por las sedes mundialistas Revive en este episodio los mejores momentos que vivieron las cinco parejas de humoristas y presentadores en sus viajes a México, Estados Unidos y Canadá, entre ellos el aterrizaje de emergencia de Carolina Soto y Cuervo.