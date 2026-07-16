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Capítulo 11 ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: capítulo de HOY 16 de julio - CaracolTV

Revive en este episodio los mejores momentos que vivieron las cinco parejas de humoristas y presentadores en sus viajes a México, Estados Unidos y Canadá, entre ellos el aterrizaje de emergencia de Carolina Soto y Cuervo.

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La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 11: mejores momentos que dejó el viaje por las sedes mundialistas
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1:06:46
Capítulo 10
Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje
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Capítulo 9
tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista
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Capítulo 8
fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
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Capítulo 11
mejores momentos que dejó el viaje por las sedes mundialistas

Capítulo 11 La Vuelta al Mundial en 80 risas : mejores momentos que dejó el viaje por las sedes mundialistas

Revive en este episodio los mejores momentos que vivieron las cinco parejas de humoristas y presentadores en sus viajes a México, Estados Unidos y Canadá, entre ellos el aterrizaje de emergencia de Carolina Soto y Cuervo.

Por: Marianella Chavarro Castro
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1:06:46
Capítulo 10
Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje
Capítulos (4).jpg
Capítulo 9
tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista
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Capítulo 8
fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
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Capítulo 7
dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad
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1:06:02
Capítulo 6
una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
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1:06:28
Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
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Capítulo 11
mejores momentos que dejó el viaje por las sedes mundialistas