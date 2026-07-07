Sofía Osío y Juan Pablo conocen el SoFi Stadium y viven experiencia en un partido

En un nuevo episodio del programa de entretenimiento de Caracol Televisión, la ex Señorita Colombia Sofía Osío y el comediante Juan Pablo aterrizaron en la emblemática ciudad de Los Ángeles. Los carismáticos presentadores llevaron toda la sabrosura y el humor colombiano a tierras norteamericanas en un recorrido que combinó datos curiosos, grandes estadios y una inesperada interacción con una de las máximas figuras de la Selección Colombia.

La travesía comenzó con la llegada de la pareja al imponente SoFi Stadium, una de las joyas arquitectónicas más costosas del mundo del deporte, valorada en 5.000 millones de dólares. Fiel a su estilo bromista, JP no dudó en rebautizar el recinto como el "Sofi Estadio" en honor a su compañera de viaje. Durante el recorrido, compartieron con la audiencia datos asombrosos del lugar, como su descomunal pantalla redonda de tecnología 4K que pesa más de 900 kilos y su capacidad para albergar a 70.000 espectadores, cifra que el comediante comparó de manera jocosa con el flujo de pasajeros de un TransMilenio en hora pico.



El momento cumbre del episodio llegó cuando JP sorprendió a Sofía al enlazar una llamada telefónica en vivo con el legendario arquero David Ospina. El arquero saludó con calidez a los presentadores, expresando su orgullo y agradecimiento por la invitación a conectar desde la distancia. Para cerrar con broche de oro el emotivo contacto, JP le dedicó una sentida e improvisada trova en honor a las incontables alegrías que le ha brindado al país a lo largo de su carrera deportiva.

Posteriormente, la dupla se trasladó al Dignity Health Sports Park para presenciar un vibrante encuentro entre el LA Galaxy y el Toluca de México. El objetivo principal de la visita era apoyar al defensor colombiano Carlos Emiro Garcés, quien milita en el equipo estadounidense. Antes del pitazo inicial, Sofía y JP sellaron una apuesta gastronómica en torno al resultado del partido, con el temor latente de ser captados por la famosa e incómoda 'Kiss Cam' del estadio.





A pesar de que el Toluca se impuso en el marcador desatando la euforia de JP, la jornada tuvo un sabor agridulce debido a que Garcés no pudo sumar minutos en la cancha tras sufrir una inesperada lesión. No obstante, el futbolista demostró su gran carisma al recibirlos amablemente en las instalaciones. El cierre del reto obligó a Osío a cumplir su palabra y morder el tradicional "chusito" de comida rápida en las afueras del estadio, dejando una postal repleta de risas y complicidad que reafirma el éxito de esta divertida dupla televisiva.

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