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Sofía Osío y Juan Pablo conocen el SoFi Stadium y viven experiencia en un partido - CaracolTV

La pareja recorre el SoFi Stadium, considerado uno de los escenarios deportivos más costosos del mundo. Posteriormente visita el Dignity Health Sports Park para presenciar el partido.

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Sofía Osío y Juan Pablo conocen el SoFi Stadium y viven experiencia en un partido

La pareja recorre el SoFi Stadium, considerado uno de los escenarios deportivos más costosos del mundo. Posteriormente visita el Dignity Health Sports Park para presenciar el partido.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de jul, 2026
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