Quién es el nuevo jurado de Yo Me Llamo: Amparo Grisales confirmó noticia en 'Día a Día'

Amparo Grisales visitó el set del programa matutino de Caracol Televisión este 20 de abril para conversar con Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Linde y Carolina Cruz sobre la nueva temporada de 'Yo Me Llamo', el programa de imitación en esta oportunidad convocará a niños y adultos para que demuestren sus habilidades en el escenario y se conviertan en los dobles exactos de sus artistas favoritos.

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Durante la conversación, la destacada actriz se sinceró y reveló en exclusiva el nombre del tercer jurado, quien la acompañará a ella y a César Escola a examinar el rendimiento de los participantes.



Quién es el tercer jurado de 'Yo Me Llamo 2026'

En el encuentro, Grisales soltó el nombre del artista que los acompañará en esta edición. Inicialmente, habló de cómo la exigencia del formato ha llevado a que se formen los mejores imitadores del país y contó que en esta ocasión se sumará un figura vallenata a la mesa de los expertos.

"'Yo Me Llamo' es para que ellos vayan a la Escuela, donde tenemos profesores maravillosos para que aprendan y les enseñen lo que nosotros con 'El Maestro' y ahora con Elder Dayán... Viene ahora, el hijo de Diomedes. Elder Dayán Díaz, ahí les suelto pues", contó en la transmisión del programa.

Las convocatorias están abiertas hasta el 26 de abril. Inscribirte es muy sencillo, pues no requieres intermediarios y el proceso es completamente gratuito. Solo debes seguir las indicaciones de esta nota.



Quién es Elder Dayán, el tercer jurado de 'Yo Me Llamo 2026'

Es un cantautor y músico colombiano nacido en fundación, Magdalena. Hijo del gran exponente de vallenato Diomedes Díaz y Rosmery Rodríguez. Actualmente, es uno de los hijos de 'El Cacique de la Junta' más conocidos junto a Martín Elías (QEPD) y Rafael Santos, siendo recordado por canciones como 'El picantico', 'Abrázala', 'Reina Guajira', 'Los que más beben', 'La disputa' y 'Pasarla bonito'.



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El vallenatero tiene casi 800 mil oyentes mensuales en Spotify. En YouTube tiene aproximadamente 900 mil suscriptores y en Instagram casi dos millones de seguidores, donde constantemente comparte contenido relacionado con sus compromisos laborales y los proyectos que emprende.

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Está casado con Milena Robayo y tiene una familia a la que no duda en presumir en redes sociales, conformada por sus tres hijas: Martina, Amelia y Victoria.

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