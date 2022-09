Festival Estéreo Picnic 2023: Conoce detalles de cuándo se podrán comprar entradas para Creyentes

El Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos más importantes en la agenda cultural y de conciertos del país por donde han pasado reconocidos e increibles artistas, dio a conocer detalles de lo que será su duodécima edición en el Campo de Golf Briceño 18.

Después de lo que fue el encuentro del Comeback del FEP en 2022, los organizadores anunciaron que, por primera vez, este evento durará cuatro días donde promete entregar una experiencia inolvidable en "Un Mundo Distinto".

Serán más de 50 horas de música en vivo, de memorias inmarcesibles, de afianzar amistades y relaciones y nuestra propia libertad el 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2023.

El Campo de Golf Briceño 18 volverá a ser el receptáculo de los sueños cumplidos, el baile eterno, la diversidad humana, el aquí y el ahora. El llamado es a los Creyentes de 2023 y de estos cuatro días de monumental liberación.

La preventa para los clientes de los Bancos Aval: (Bogotá, Occidente, Popular, Av Villas) y Dale! es a partir del 12 de septiembre y hasta el 14 de septiembre, comprando los combos en EntradasAmarillas.com

#ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval: (Bogotá, Occidente, Popular, ¡Av Villas) y Dale!, reafirma su compromiso con la industria del entretenimiento y continúa apoyando el fomento de la cultura en el país.

Artistas como The Strokes, Doja Cat, The Killers, J Balvin, C. Tangana , A$AP Rocky, Lana del Rey, Red Hot Chili Peppers, Calvin Harris, The Weeknd , Arctic Monkeys, Guns N’Roses y Martin Garrix, son solo algunos de los nombres de grandes artista sy agrupaciones que han pasado por la tarima del FEP en ediciones pasadas.