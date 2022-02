Marina: la nueva artista del Comeback del Festival Estéreo Picnic 2022

El pasado 18 de enero el anuncio de The Libertines inició la revelación de las equis del Festival Estéreo Picnic . Tendencia en redes, nostalgia de los fanáticos y el inicio de este Comeback imperdible. Ahora se revela una nueva sorpresa, la segunda equis del Festival Esteró Picnic: Marina.

“A las artistas se les da mucho más espacio para experimentar y volverse más comerciales si así lo desean”, aseguró Marina, nacida en Gales en 1985, a la revista Billboard en 2021.

Dance pop, synth pop, electropop y una estética “vintage, cheerleading y caricaturesca” es la fórmula de su propuesta. ¿El resultado? Hits planetarios como “Bubblegum Bitch”, “Primadonna”, “How to Be a Heartbreaker”, “Oh No!” y otros encapsulados en cinco maravillosos discos: The Family Jewels (2010), Electra Heart (2010), Froot (2015) Love + Fear (2019) y el reciente Ancient Dreams in a Modern Land (2021).

La celebración pop pop en todas sus facetas y bajo todas las influencias han sido protagonistas de los tres mejores días del año.

Celebraciones inmarcesibles, noches de luces sin cansancio y felicidad compartida han sido parte de tales experiencias sonoras del Festival. Marina, una de las más poderosas fuerzas pop de nuestros días continúa ese legado de leyendas contemporáneas que han pisado Un Mundo Distinto: Sam Smith, The Weeknd, Lana del Rey y otros.

