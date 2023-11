Yo Me Llamo: Los imitadores revelan quién es el más insoportable y el que más regaña

Yo Me Llamo es más que un concurso musical donde diversos imitadores compiten por convertirse en los dobles exactos de sus artistas favoritos; Yo Me Llamo es una gran familia en la que se forman vínculos especiales entre los participantes.

Como una muestra de su gran camaradería, doce concursantes del Templo de la Imitación aprovechan su tiempo libre para unirse a una dinámica titulada 'Le paso el micrófono a'; en la que describen a uno de sus compañeros y por supuesto, dan rienda suelta a su creatividad y se ríen juntos.

Con el objetivo de dar conocer un poco más cómo son los talentosos participantes cuando se apagan las cámaras, Yo Me Llamo Ángela Aguilar empieza mencionando que le pasa el micrófono a uno de los hombres más caballerosos: se trata del imitador de ‘Chente’, Vicente Fernández .

Acto seguido, él le da paso a Yo Me Llamo Miguel Bosé con el título de ser uno de los que menos habla, pero se defiende al decir entre risas: “soy una persona concentrada”.

El doble del español hace que la cámara enfoque a Yo Me Llamo Luis Miguel y muy honrado acepta ser uno de los que más ensaya en el programa. Este no duda un segundo en entregarle el micrófono a ‘La Guarachera de Cuba’, pues ella no sufre por nada. El imitador de Celia Cruz dice: “No es que no sufra, es que yo me la paso en un constante estrés porque lo mío es de mucha producción y como soy la abuelita de todos, debo quedar linda y con mucha azúcar”.

Para este punto se hace evidente quién es el concursante más “insoportable” y con mucha gracia el doble de Jessi Uribe acepta ese título y le da paso al que más regaña a los demás, aunque no da muchos detalles: es Yo Me Llamo Ryan Castro.

‘El Caballero de la Salsa’, Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa dice sentirse contento de hacer parte del Templo de la Imitación y de compartir escenario con alguien tan talentoso como Carin León. Con una pista muy obvia, el doble del mexicano le pasa el micrófono a “la más sensual: Shakira”.

Finalmente, las mujeres cierran esta dinámica, pues Yo Me Llamo Shakira explica qué caracteriza a la imitadora de Rosalía y se regresa al inicio con “la más consentida”, Yo Me Llamo Ángela Aguilar.

