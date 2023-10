Yo Me Llamo Ryan Castro mostró su lado más vulnerable al recordar a su familia

El Templo de la Imitación recibió a Yo Me Llamo Ryan Castro , quien interpretó ‘Lejanía’ una canción que le tocó el alma desde el primer momento. Así lo expresó durante su clase en la Escuela de la producción.

En medio de una conversación con la profesora Yanetsis García, el imitador confesó que conectó mucho con el tema musical porque no pasa mucho tiempo con su familia y sabe que, así como él, muchas personas están en la misma situación.

La lejanía que ha tenido con sus hijos y sus seres queridos hizo que el doble se sincerara y por eso mencionó que es muy complejo estar así, pero sabe que su idea es seguir avanzando en el programa con disciplina.

Yo Me Llamo Ryan Castro agregó que quiere sacar su proyecto adelante y dar lo mejor en cada presentación frente a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno en el Templo de la Imitación, para que estar lejos valga la pena.

Después de su interpretación, el participante volvió a llorar por sus familiares, razón por la que la ‘Diva de Colombia’ hizo énfasis en que seguro están orgullosos de él y felices por verlo triunfar, algo con lo que el imitador estuvo de acuerdo.

Publicidad

