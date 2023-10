Yo Me Llamo Luis Miguel recibe halagos y dice que le gustaría lucir los dientes separados

El tercer participante en presentarse en el Templo de la Imitación durante el capítulo 54 es Yo Me Llamo Luis Miguel. Antes de sorprender a Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola con su talento, el doble tiene la oportunidad de reunirse con Moisés Angulo, rector de la Escuela, para estudiar su interpretación.

Durante el encuentro, el joven se pone el traje de un príncipe azul para entender cuáles son las cualidades que tiene Luis Miguel y acercarse así cada vez más al personaje.

“Vas a mantener tu actitud de realeza sosteniendo un libro y el equilibrio en tu cabeza. Él tiene movimientos refinados que combina con otros que son fuertes, pero es el príncipe azul”, expresa Angulo.



¿Cómo es el show de Yo Me Llamo Luis Miguel en el escenario?

Tan prono camina por la tarima, el concursante se roba los halagos de los expertos, quienes elogian su peinado, así como también el porte que lo caracteriza. Luego de interpretar ‘Hasta que me olvides', recibe atentamente los comentarios de los jurados.

La primera en referirse al tema es ‘La Diva de Colombia’, quien lo felicita por las “s” que empleó en la canción y le dice que le gustaría verlo en alguna oportunidad con los dientes un poco separados.

‘El Maestro’, por su parte, resalta la manera en como transmitió los sentimientos de una forma tan íntima y agregándole dimensión conforme avanzaba. Finalmente, el cantante de música popular aprovecha para mencionar que se destacó por ser armonioso en toda la intervención, ya que tuvo la posibilidad de manejar su voz con calma, lo que le ayudó desenvolverse mejor frente al público.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo



¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?