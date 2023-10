Los imitadores de Diomedes Díaz, Raphael y Joan Sebastian dan detalles de su salida de Yo Me LLamo

En la última noche de eliminación de Yo Me Llamo , Dagoberto Lozano más conocido como el imitador de Diomedes Díaz se dejó llevar por la emoción y omitió detalles que le había recalcado Camilo Cifuentes, docente de la escuela, como cerrar un poco más su ojo izquierdo, pues este era un aspecto característico del personaje. En entrevista con Día a Día, el doble reveló detalles de lo que sucedió en su última presentación.

En la clase, el doble mencionó que en la vida real tuvo también un accidente en su ojo, tal como el 'Cacique de la junta', pero del lado derecho. Yo Me Llamo Diomedes Díaz le explica a Carolina Soto , presentadora del programa matutino, qué pasó en esa última gala, lo que hizo con los 10 millones que se ganó cuando se coronó como el mejor de la noche, y cuál fue el regalo que le hizo el imitador de Vicente Fernández. Aquí puedes ver la entrevista:

Otro de los eliminados durante esa noche fue Alejo López, más conocido como Yo Me Llamo Raphael . Su voz lo hacía acreedor a quedarse en la competencia, pero su caracterización física no le alcanzó para continuar en el programa. Después de la retroalimentación de los jurados, el imitador del cantante español mostró su tristeza por no demostrar el nivel que Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno buscaban en esa noche de eliminación. Estos y más detalles se los cuenta aquí a Catalina Gómez, presentadora de Día a Día, a quien también le confiesa que es primo del Padre Chucho y ha cantado en el coro de su iglesia.

Te compartimos el video de los ensayos de Alejo López con el Padre Chucho para ser el doble perfecto de Raphael:

Finalmente, el imitador del mexicano Joan Sebastian , Victor Hugo Ochoa con 'Una noche más' enamoró a Amparo Grisales y a Pipe Bueno quienes resaltaron la evolución del imitador, pero esto no fue suficiente para Cesar Escola quien mencionó que le faltaron detalles importantes en la voz para alcanzar ser el doble perfecto; esto lo dejó fuera de la competencia. ¿Qué viene ahora para Yo me llamo Joan Sebastian? Aquí le cuenta a Carolina Soto, presentadora del matutino de Caracol Televisión:

