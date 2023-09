Yo Me Llamo Diomedes Díaz hace que el jurado se moleste por su interpretación

La exigencia es cada vez mayor para cada uno de los imitadores, por lo que esta vez el reto de Yo Me Llamo Diomedes Díaz está en lograr transmitir todos los sentimientos del 'Cacique de la junta' en cada una de sus interpretaciones, ya que la expresividad ha sido algo que se le ha complicado a lo largo del concurso musical.

Es por ello que antes de su paso por el escenario este participante tuvo una clase en la que tuvo que mirarse al espejo y entrar aún más en personaje, ya que al artista vallenato se le notaba su actitud desde que llegaba a cualquier recinto.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Joe Arroyo habló de los gallos y la razón por la que se le fue la voz en su show

No obstante, a pesar del gran esfuerzo, Yo Me Llamo Diomedes Díaz no logra convencer al jurado, quienes afirman que no notaron esos movimientos y que hasta lo escucharon desafinado, algo que los sorprende, pues no suele pasar: "hoy no fue con mucho gusto", menciona Pipe Bueno .

Amparo Grisales deja en claro que le hacen falta todos los dejes y la contundencia en las frases que posee el artista original, dado que en este caso no pudo notar ni siquiera el color de su voz. Por otra parte, César Escola recalca el compromiso emocional con el que Diomedes Díaz cantaba esta canción, ya que estaba metido por completo en la letra.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me Llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!



¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.Te puede interesar: Yo Me Llamo Espinoza Paz recibe elogios por su interpretación: “Se te sintió la tusa”



¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo

Conoce más: Amparo Grisales se molesta porque César Escola aplaude de pie a Yo Me Llamo Paulina Rubio



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.