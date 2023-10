Yo Me Llamo Vicente Fernández finalmente envejece su personaje, ¿consigue lo que esperaba el jurado?

En medio de los aplausos del público, Yo Me Llamo Vicente Fernández hace que Amparo Grisales le afirme que es la oportunidad en la que más se parece a 'Chente', pues se personificó al estilo del cantante cuando este tenía entre 40 y 50 años, destacando que el cabello le queda impresionante, dado que tiene un volumen perfecto y las patillas están en el punto justo.

La 'Diva de Colombia', con mucha emoción, le dice que: "es una canción en la que necesitabas esa potencia de voz al máximo, además hiciste unos matices hermosísimos. Solamente me faltó algo, para no dejarte tan invicto, y fue la nota al final bien larga y poderosa".

Esto hace que no solamente Yo Me Llamo Vicente Fernández se anime a realizar lo pedido por la jurado, sino que ella le confiese que si hubiese hecho ese canto en su presentación ella no habría tenido otra opción que ir hasta el escenario para darle un beso.

Con la intención de no quedarse sin este, el participante camina hasta donde los expertos en hallar los dobles perfectos y le comenta que: "ya que usted no viene, yo sí voy" y le agarra la mano con risas. Tras esto, César Escola exalta que al imitador siempre le brillan los ojos cuando tiene a la 'Diva de Colombia' al frente.

