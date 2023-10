Yo Me Llamo Ángela Aguilar asume el reto de cortar su cabello antes de subir al escenario

La quinta participante en presentarse en el capítulo 56 de Yo Me Llamo 2023 es la imitadora de Ángela Aguilar. En esta oportunidad, la joven se muestra decidida a aceptar cualquier reto para poder impresionar a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno durante la velada.

Cabe aclarar que la doble se reúne con Gina Medina, profesora de Danza, quien se encarga de preguntarle si está dispuesta a someterse a un cambio de look radical, a lo que ella responde que la producción le ha enseñado a no temerle a ninguna transformación.

Mira también: Amparo Grisales discutió fuertemente con César Escola y Yo Me Llamo Ángela Aguilar terminó llorando



¿Cómo luce Yo Me Llamo Ángela Aguilar en su espectáculo?

La imitadora se destaca por tener su cabello natural bastante corto. Pese a que normalmente se ponía pelucas para lograr este efecto, en esta ocasión quiso hacerlo con un corte poco usual, lo que generó admiración entre el público.

Cuando llega el momento de la retroalimentación, el primero en referirse al tema es el cantante de música popular, quien la felicita por su atuendo; sin embargo, también aprovecha para hacerle un par de recomendaciones.

No te pierdas: Yo Me Llamo Ángela Aguilar divide las opiniones de los tres jurados después de su presentación

“Me pasa algo con la voz en la parte grave de la canción, hay un poco de inseguridad, no siento la misma firmeza con la que te sientes tan cómoda a la hora de atacar las notas altas (…) En este tema lo sentí más notorio”, explica.

Publicidad

Por su parte, ‘La Diva de Colombia’ hace énfasis en que escuchó una balada con su voz, pero no imitando a la mexicana, por lo que le solicita volver a evaluar los detalles vocales de su personaje para continuar sorprendiéndolos.

Finalmente, ‘El Maestro’ afirma que en este punto de la competencia, para él, es más importante la interpretación, lo que genera opiniones divididas entre sus compañeros, en especial en Grisales.

Te puede interesar: César Escola dice que Yo Me Llamo Ángela Aguilar es "mezquina" con algunas notas



¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?