Amparo Grisales discutió fuertemente con César Escola y Yo Me Llamo Ángela Aguilar terminó llorando

Una fuerte discusión se presentó durante el capítulo 51 de Yo Me Llamo , más específicamente en la presentación de la imitadora de Ángela Aguilar, pues al terminar su intervención recibió con mucha atención los comentarios de Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno .

La primera en referirse al tema fue ‘La Diva de Colombia’, quien aseguró que tuvo muchos problemas vocales y artísticos en el show.

“Mira, los finales los dejaste caer todos, se sintió que se te acababa el aire, no lo controlaste. La bailadita… Bueno, primera vez que te veo soltarte un poco más, pero tampoco fue muy graciosa, no fue con picardía o alegría”, señaló.

Posteriormente, cuando el cantante de música popular dijo que le había gustado el espectáculo e incluso lo calificó como “decente”, su compañera le pidió replantear dicho pensamiento, afirmando que este era un tema musical que requería de mayor cuidado.

El siguiente turno fue para ‘El Maestro’, quien agregó que le costó encontrar a la artista original debido a que la veía más inocente, lo que provocó de nuevo una contundente respuesta por parte de Grisales, pues sostenía que se parecía a Selena Quintanilla.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar fue consolada por Melina Ramírez

La discusión entre Escola y Amparo continuó incluso cuando la concursante había abandonado la tarima, mientras tanto el intérprete de ‘Cupito falló’ se mantuvo al margen.

“No me pegue, pues (…) No, mijo, pero no grite tanto”, mencionó Amparo refiriéndose a la forma en como estaban hablando, a lo que su colega contestó: “No le pego; usted me levanta la voz. Bueno, no me gustó. Ya”.

En el backstage, la doble de la artista mexicana tuvo la oportunidad de hablar con Melina Ramírez acerca de cómo se sentía por haber recibido este tipo de comentarios de los expertos y se comprometió públicamente a seguir trabajando en su personaje.

“Dieron su punto de vista que agradezco mucho para mejorar mi personaje. El baile ha sido trabajo duro, pero tengo que esforzarme más”, dijo llorando, a lo que la presentadora le respondió: “Quiero decirte que a mí me encantó y estás preciosa”.