Amparo Grisales se eriza gracias a dos imitadores en Yo Me Llamo

Los imitadores de Diomedes Díaz, Ángela Aguilar, Gilberto Santa Rosa, Shakira, Raphael, Vicente Fernández, Héctor Lavoe, Bad Bunny, Carin León y Kany García se presentan en el Templo de la Imitación y dan todo de sí mismos para no quedar en riesgo.

Los jurados se ven en la obligación de seleccionar a seis de ellos para que se luzcan de nuevo en la Noche de Eliminación, sin embargo, no todo es negativo, pues dos participantes logran erizar a Amparo Grisales con sus shows, ellos son Yo Me Llamo Shakira y Yo Me Llamo Carin León.

Finalmente, los dobles de Diomedes Díaz, Gilberto Santa Rosa, Raphael, Héctor Lavoe, Bad Bunny y Kany García son los elegidos para tener una segunda oportunidad y defender su cupo en la competencia.

Las canciones que se presentaron en el capítulo 51 de Yo Me Llamo son:

Yo Me Llamo Diomedes Díaz canta ‘Tú eres la reina’ de Hernán Urbina Joiro.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘Como la Flor’ de A. Quintanilla y P. Astudillo.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Déjate Querer’ de Donato Poveda López.

Yo Me Llamo Shakira canta ‘Inevitable’ de S. Mebarak y L. Ochoa.

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Ave María’ de Manuel Álvarez Beigbeder Pérez.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘El Rey’ de José Alfredo Jiménez Sandoval.

Yo Me Llamo Héctor Lavoe canta ‘La vida es bonita’ de Humberto Vicente Castagna.

Yo Me Llamo Bad Bunny canta ‘Un X100to’ de B. Martínez, M. Borrero, A. correa y E. Barrera.

Yo Me Llamo Carin León canta ‘El amor de mi vida’ de O. Díaz de León y J. González.

Yo Me Llamo Kany García canta ‘Titanic’ de K. García y C. Echeverry.

