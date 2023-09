Conoce a los músicos de Yo Me Llamo y cómo se preparan para los shows en el Templo de la Imitación

Julián Pardo, más conocido como 'El Gato', es uno de los músicos de Yo Me Llamo y el encargado del acordeón, siendo uno de los responsables de hacer de este concurso musical un verdadero espectáculo, por lo cual nos permite conocer un poco más sobre qué es lo que pasa desde su perspectiva.

El integrante de la banda del Templo de la Imitación comenta que, actualmente, son seis miembros que están acompañando las presentaciones de cada uno de los participantes que tienen que salir al escenario, quienes tocan la conga, la batería, el bajo, la trompeta, la guitarra, el piano y el acordeón.

Así como la exigencia es alta para los dobles que son analizados por el jurado de Yo Me Llamo, también la es para estos artistas que no pueden tener fallas al llevar a cabo su labor en el concurso musical, puesto que guían la interpretación de quienes están en la competencia. Ante esto, Julián Pardo nos comenta que han tocado más de cien canciones a lo largo de esta novena temporada.

Al hablar acerca de las jornadas de ensayo de este grupo, el músico hace énfasis en que son bastante estrictas: "hay días en los que nos preparamos desde muy temprano, hacemos entre tres o cuatro repeticiones de las canciones con cada imitador, lo cual también depende del grado de dificultad del tema musical".

Teniendo en cuenta que para que los espectáculos brillen en el Templo de la Imitación es importante tener un lazo entre la banda y el intérprete, Julián Pardo nos comenta que: "eso que mencionas de la perfección en la tarima es algo muy bonito e interesante porque es lograr conectar con el artista y que sienta la música y lo que estamos interpretando para llegar a esto".

Convencido de que este es un equipo de trabajo al que cataloga como bonito, 'El Gato' explica que antes de todo esto ellos como músicos reciben unas partituras y audios por parte de la producción de Yo Me Llamo, lo cual les permite tener varias guías antes de hacer la puesta en escena y el montaje de los temas musicales.

En cuanto a los ritmos a los que se han visto expuestos, Julián Pardo recalca que: "lo bello de la banda de Yo Me Llamo es tener la versatilidad de tocar varios géneros, ya hemos interpretado popular, ranchera, reguetón, salsa o merengue y por ello tenemos un amplio repertorio". A su vez, nos confiesa que lo popular es su favorito, aunque el poder trabajar con cada uno de sus colegas hace que disfrute de todos estos al máximo.

Frente a ello, destaca que algo de lo más llamativo es que a todos los integrantes de la banda han hecho de una canción su favorita de tocar, siendo todas muy distintas entre sí, en lo que exalta que cada uno de los músicos tiene un estilo y gustos variados, pero que esto permite que nutran sus interpretaciones, ya que le aportan entre todos un toque único.

Con respecto a otro de los retos de ser parte de Yo Me Llamo, 'El Gato' comenta que no es tan sencillo hacer géneros que nunca o esporádicamente habían hecho antes, puesto que los lleva a prepararse aún más, no obstante, han podido cumplir con ello. De la misma manera cuenta que otro desafío es: "el compromiso, el querer realizar música con gente que es muy profesional y el cumplir con cada uno de los requisitos que se tienen porque es muy exigente estar en la banda".