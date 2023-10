Yo Me Llamo 2023: Seis parejas de participantes se enfrentan en los Mano a Mano

Yo Me Llamo inicia una nueva etapa conocida como Mano a Mano, que se caracteriza por el hecho de que logra que doce participantes se enfrenten en el Templo de la Imitación conforme a las parejas que organiza Sinfoni, el hada de la afinación.

De esta forma, los grupos quedan conformados de la siguiente forma: Yo Me Llamo Héctor Lavoe y Gilberto Santa Rosa se enfrentan en el escenario al igual que los imitadores de Ryan Castro y Shakira. Por su parte, compiten los dobles de Luis Miguel y Vicente Fernández, así como también los intérpretes de Rosalía y Miguel Bosé.

Los últimos en exponer sus habilidades son, por un lado, Yo Me Llamo Celia Cuz contra la imitadora de Ángela Aguilar y Jessi Uribe frente a Carin León, ambos participantes de la producción de Caracol Televisión.

Cabe aclarar que antes de comenzar a disfrutar cada uno de los espectáculos, los presentadores Carlos Calero y Melina Ramírez informan que no habrá ningún eliminado durante la jornada y agregan que solamente se entregarán premios a aquellos que tengan un mejor desempeño en la tarima.

Es así como Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola determinan, mediante la votación, que aquellos que se llevan 10 millones de pesos para sus casas son los dobles de Gilberto Santa Rosa, Shakira, Luis Miguel, Celia Cruz, Rosalía y Carin León.

Finalmente, uno de los momentos que más se roba la atención del público y de los expertos es durante el último show, cuando el imitador de León afirma que tiene deseos de compartir el obsequio que acaba de recibir con su compañero, pues, a pesar de que entiende que están compitiendo, es consciente de que todos se esfuerzan mucho para seguir avanzando dentro de la producción.



¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.Te puede interesar: Yo Me Llamo Kany García da a conocer qué detalles perfeccionará de su personaje



¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?