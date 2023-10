Yo Me Llamo Elvis Crespo agradece a esa persona especial que lo sacó de un pozo de oscuridad

Lleno de energía luego de su paso por el escenario de Yo Me Llamo , dejando de lado la tristeza del resultado de la Noche de Eliminación, el imitador de Elvis Crespo describe lo que pasó allí como algo bastante loco, haciendo énfasis en que el tema musical que interpretó era muy complicado y él era consciente de eso.

Por otra parte, revela que no encontró videos del artista original cantando esta canción en vivo, por lo cual no tuvo muchas herramientas para preparar este espectáculo, lo que causó que se generaran problemas con la falta de aire, la desafinación y la letra: "hice lo mejor que pude y vamos para adelante".

Al hablar acerca de lo que más aprendió en su paso por el Templo de la Imitación, Yo Me Llamo Elvis Crespo comenta que es el cariño y el apoyo de la gente que lo apoyó a lo largo de toda esta travesía en el concurso musical, recalcando que si no hay amor no hay nada.

Tras esto, confiesa que uno de sus puntos débiles fue la falta de disciplina, pues considera que le hizo falta tener un poco más. Asimismo, opina que ya no le importa el qué dirán, pues afirma que siempre hay personas que lo quieren ver mal, por lo cual ahora estará más enfocado en su carrera.

Saliéndose por un momento de la competencia, Yo Me Llamo Elvis Crespo nos cuenta sobre el estado de su madre: "ella está hospitalizada y eso me ha dado duro, al punto de que estoy que colapso, pero siempre está ahí la persona que te dice que eres bueno y que hay que seguir adelante".

Frente esto, el exparticipante confiesa que solo una persona, "a la que ya todos conocen", fue quien lo sacó de ese pozo de oscuridad en el que se estaba sumergiendo y recalca que le hizo entender que el amor va más allá de cualquier cosa, al punto de que ni el odio ni la envidia podrán quebrarlo. Cabe destacar que su madre también estuvo a su lado y le pidió que luchara por su sueño.

Con respecto a sus planes tras salir de Yo Me Llamo, el doble de Elvis Crespo expresa que: "de ahora en adelante vamos a romper tarimas, fiestas, quince años, hasta velorios si ustedes quieren. Vamos a poner a gozar a Colombia".

Esto le hace recordar cuando era un artista en las calles y que pasó momentos bastante fuertes durante este proceso, pues experimentó humillaciones y malos tratos: "yo me daba duro trabajando todo el día en un TransMilenio. Muchos no saben lo que uno pasa".

Con un cierre de broche de oro, Yo Me Llamo Elvis Crespo revela que tiene el sueño de montar una academia para que las personas se puedan formar en el arte y sigan creciendo, así como él ha podido hacerlo.