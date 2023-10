Sinfoni anuncia en Yo Me Llamo que esta noche nadie será eliminado de la competencia

El capítulo 62 de Yo Me Llamo 2023 inicia con los presentadores Carlos Calero y Melina Ramírez , quienes reciben en el escenario a Amparo Grisales , Pipe Bueno , César Escola y aprovechan también para darle la bienvenida a Sinfoni, el hada de la afinación a este nuevo episodio de la producción de Caracol Televisión.

Antes de observar los espectáculos de los participantes, los conductores del programa informan que desde este punto inician oficialmente los Mano a Mano, etapa que se caracteriza por el hecho de que los dobles se enfrentarán en parejas en el escenario para exponer todo lo que han aprendido a lo largo de su paso por la Escuela.

Uno de los momentos más llamativos es cuando la asistente de Inteligencia Artificial señala que esta noche no habrá ningún concursante que quede en riesgo, por el contrario, aclara que solo podrán competir para llevarse millonarios premios a sus casas.

“Tenemos recompensa para los Mano a Mano, expresión que se usa como equivalente de estar ‘frente a frente’ en una pelea, proviene del hecho de encontrarse sin armas en una contienda (…) Al ser el hada de la afinación, me complace anunciar que nadie queda en riesgo ni será eliminado”, expresa.

La noticia es muy bien recibida por parte de los imitadores, que celebran y se disponen a disfrutar de la velada al igual que los expertos. Por otro lado, los presentadores le piden a Sinfoni que dé a conocer quién será la primera pareja en sorprender en la tarima.

Cabe aclarar que, en esta oportunidad, Yo Me Llamo Héctor Lavoe, Gilberto Santa Rosa, Shakira, Ryan Castro, Luis Miguel, Vicente Fernández, Rosalía, Miguel Bosé, Ángela Aguilar, Celia Cruz, Jessi Uribe y Carin León esperan pacientemente en el backstage su turno para exponer todo su potencial artístico.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

