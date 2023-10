Amparo Grisales no quiere ver a Yo Me Llamo Alejandra Guzmán: conoce por qué se tapa los ojos

En la Noche de Eliminación del séptimo ciclo la exigencia de Amparo Grisales es mayor para cada uno de los participantes que buscan mantenerse con vida en el Templo de la Imitación, es por ello que en esta oportunidad tiene un ojo aún más crítico con Yo Me Llamo Alejandra Guzmán , dado que no quiere dejar pasar nada por alto.

Luego de que Carlos Calero anuncia que el siguiente en pasar al escenario es el doble de la cantante mexicana, la 'Diva de Colombia' se cubre el rostro, debido a que no sabe con qué la va a sorprender en esta ocasión.

Cabe destacar que en shows pasados Amparo Grisales ha sido muy crítica del imitador de Alejandra Guzmán, especialmente en cuestiones de personificación, ya que la mayoría de veces no le han gustado ni los atuendos, ni el maquillaje ni mucho menos las pelucas con las que se ha presentado, puesto que cree que no ha dado con el estilo de la artista original.

Y es que para la jurado de Yo Me Llamo esto es algo fundamental y no puede hacerse la de la vista gorda, dado que su principal objetivo es conseguir que quienes avanzan en el concurso musical sean exactos tanto en la voz como en la apariencia física.

Al ver a Amparo Grisales de esta manera, César Escola y Pipe Bueno quedan sin palabras, por lo cual la experta les pide que le avisen cuando el participante entre al escenario del Templo de la Imitación. A su vez, el cantante la cuestiona y le asegura que no entiende lo que está pasando: "¿no la quieres ver?".

"No sé, es que no sé qué esperar. Veamos qué pasa, me avisan", aclara la 'Diva de Colombia', cuya voz demuestra el nerviosismo que le da el no tener muchas expectativas al respecto, pero una ilusión que le palpita de que el doble los haya escuchado y tenga un derroche de talento en esta presentación tan importante.

"Es que no se parece, por más que ustedes insistan", es lo último que dice Amparo Grisales antes de ver finalmente a Yo Me Llamo Alejandra Guzmán, quien esta vez no la impacta con su personificación.

Al hacer su retroalimentación, la jurado no hace énfasis en su aspecto físico: "yo te esperaba así de desafinada". Tras esto, aprovecha para hacer una aclaración: "tiene el color, yo veo que posee la tímbrica, pero no veo a Alejandra y me pasa desde hace rato. Lo único que voy a decir es que posee muy buena disposición".

A pesar de taparse los ojos con respecto a la incertidumbre que le causa Yo Me Llamo Alejandra Guzmán, Amparo Grisales termina con una bella reflexión que le dejan las palabras del participante, quien habla de su padre.