Mascotas: consejos prácticos para garantizar una alimentación adecuada

Los amantes de las mascotas se enfrentan a muchas opciones a la hora de seleccionar alimentos para su perro o gato. Pet Food Institute recibe una variedad de preguntas sobre la nutrición adecuada que les permita gozar de una vida larga y saludable. Por eso, aquí ayudamos a analizar algunas de las preguntas comunes de los amantes de las mascotas para ayudarlos a tomar las mejores decisiones.

1. ¿Importa la edad de mi mascota cuando se trata de qué alimento comprar?

Los gatitos y cachorros tienen necesidades nutricionales diferentes a las de los perros y gatos adultos. Por ejemplo, las mascotas jóvenes deben comer alimentos más densos en energía y con más calorías para apoyar su crecimiento, así como también consumir más de ciertos nutrientes esenciales que apoyan el desarrollo adecuado.

Al seleccionar un alimento para mascotas, es importante determinar si tu mascota ha terminado de crecer. Luego, mira la etiqueta del alimento para mascotas para ver la etapa de vida prevista del alimento para gatos o perros, que generalmente indica que el alimento es para cachorros y gatitos en crecimiento, mascotas adultas o mascotas de todas las etapas de la vida.

Por lo general, los gatos crecen completamente a los 10-12 meses de edad, pero, para los perros, varía según el tamaño. Es mejor consultar con tu veterinario para determinar si tu mascota está completamente desarrollada y puedes cambiar su comida.

2. ¿Qué debo saber sobre los diferentes tipos de alimentos para mascotas?

● Mojado, seco y fresco: Los alimentos para mascotas húmedos, secos o frescos pueden ser opciones seguras y nutricionalmente equilibradas para un gato o un perro. Las principales diferencias entre los alimentos para mascotas húmedos y secos son los procesos de cocción y el contenido de humedad. El alimento seco para mascotas generalmente tiene un contenido de humedad del 10 al 12%, mientras que el alimento húmedo para mascotas contiene del 75 al 78%. Si sientes que tu mascota no bebe suficiente agua, la comida húmeda para mascotas puede satisfacer sus necesidades de hidratación. También es más adecuado para mascotas con problemas dentales. Si estás considerando alimentos frescos, debes saber que estos se conservan en el refrigerador para preservar su frescura y calidad.

● Orgánico y Natural: Cuando veas alimentos para mascotas etiquetados como "naturales", debes saber que existen pautas específicas que ayudan a entender lo que eso puede o no puede significar. El alimento natural para mascotas está definido por la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) como “un alimento o ingrediente de alimento derivado únicamente de fuentes vegetales, animales o de minas, pero que no ha sido producido o sujeto a un proceso químicamente sintético y no contiene ningún aditivo o coadyuvante.

● Alimentos crudos: Ten en cuenta que durante un estudio de dos años realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA), se descubrió que los alimentos crudos para mascotas tenían más probabilidades de contener bacterias como Salmonella o Listeria. Los humanos pueden estar expuestos a estas bacterias potencialmente peligrosas mediante la manipulación de los crudos o por ser lamidos por las mascotas. Pet Food Institute sugiere enfáticamente que los dueños de perros y gatos consulten con su veterinario antes de alimentarlos con este tipo de comida.

● Colores, sabores y conservantes: Se pueden agregar colores, sabores y conservantes a los alimentos para mascotas para mejorarlos de alguna manera, ya sea a través del sabor, la apariencia o la vida útil del alimento. Estos ingredientes, junto con otros que pueden agregarse a una receta de alimentos para mascotas con un propósito funcional, están regulados y son reconocidos como seguros.

3. ¿Qué ingredientes deben buscar los amantes de las mascotas?

Los fabricantes de alimentos para mascotas consideran una mezcla diversa de ingredientes al desarrollar una receta de comida para perros o gatos y así garantizar que cada porción sea completa y equilibrada, lo que significa que satisface las necesidades nutricionales totales de la mascota.

Los ingredientes utilizados en una receta variarán según el contenido nutricional, la función, la demanda del consumidor y los precios, pero los ingredientes de los alimentos para mascotas están regulados a nivel estatal o federal. Las alergias alimentarias diagnosticadas son relativamente poco frecuentes en gatos y perros y se identifican mejor mediante una dieta de eliminación cuidadosa realizada con un veterinario.

4. ¿Importa cómo se almacena la comida para mascotas en casa?

No olvides que el almacenamiento de alimentos para mascotas es una parte importante de la seguridad alimentaria. Los consejos adecuados para almacenar comida para mascotas incluyen revisar el empaque por daños antes de llevarlo a casa, mantener las bolsas y latas de comida en un lugar seco y fresco lejos del suelo, sellar siempre la bolsa y dejarla fuera del alcance de niños y mascotas curiosas.

