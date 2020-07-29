-
Capítulo 39 La Cacica: Consuelo toma una decisión determinante por amor a Pechi
La Ministra de Cultura dejó un claro mensaje al pueblo colombiano durante su paso por el ministerio, ahora Consuelo quiere continuar con sus proyectos y así dejar el camino libre a Pechi.
-
Capítulo 38 La Cacica: Consuelo recibe una llamada inesperada que le cambiará su vida
El presidente de la República tomó una decisión muy importante para la cultura de Colombia. No te pierdas todas las sorpresas de este capítulo.
-
Capítulo 37 La Cacica: Martín se mete en serios problemas tras declaraciones de Carmen Lora
Después de ser elegido como gobernador y tras no cumplirle a la gente con sus promesas, Carmen Lora decide contar la verdad para que se haga justicia en contra de Martín.
-
Capítulo 36 La Cacica: Consuelo queda sorprendida al conocer el resultado de las elecciones
La Cacica y su equipo esperan tener ventaja sobre Martín, pero lo cierto es que lo que sucede al contar los votos deja a todos sin palabras.
-
Capítulo 35 La Cacica: Martín busca la forma de desacreditar a Consuelo
Ambos han iniciado su campaña para la gobernación, pero Martín tiene una técnica con la que espera ganar más votos.
-
Capítulo 34 La Cacica: la alegría llega a la casa de los Araujo con la liberación de Adolfo
Consuelo le pide al grupo armado que se ofrece para hacer un canje y así su hijo quede en libertad, pero sus palabras terminan generando otra solución.
-
Capítulo 33 La Cacica: Consuelo tendrá que conseguir una gran suma de dinero para recuperar a su hijo
Los guerrilleros que tienen a Adolfo le incumplen el pacto a La Cacica, quien hará hasta lo imposible por tenerlo de regreso en casa.
-
Capítulo 32 La Cacica: ¡Qué honor! Consuelo acompaña a Gabo a Estocolmo a recibir el Nobel de Literatura
La Cacica y Gabito son grandes amigos y ella, junto con Rafa Escalona, hacen parte de la comitiva que viajó en 1982 a recibir la gran distinción.
-
Capítulo 31 La Cacica: Álvaro le rompe el corazón a María Lourdes para estar con su secretaria
El hombre se llena de valor y alista sus maletas para hacer una nueva vida, pero parece que la decisión la tomó demasiado tarde.
-
Capítulo 30 La Cacica: Álvaro queda libre, pero no puede olvidar a su nuevo amor
El hermano de consuelo logra comprobar su inocencia y decide regresar a Valledupar con su esposa, sin embargo, su secretaría le ha robado el corazón.
-
Capítulo 29 La Cacica: Todos celebraron en la entrega de los premios del Festival de la Leyenda Vallenata
La Cacica disfrutó con Chechi y Elsa, la mamá del Chiche Maestre, del Festival. El pequeño se llevó todos los elogios junto con Alfredo Gutiérrez.
-
Capítulo 28 La Cacica: ¡El día más triste! Murió Jaime Molina
Rafael Escalona enfrentará la pérdida de su gran amigo y deseará irse del Valle. ¿Dejará sola a Consuelo con el Festival?
-
Capítulo 27 La Cacica: la salud de Jaime Molina se deteriora y preocupa a sus amigos
Los años pasan y terminan cobrando factura a todos. Ahora le llegó el turno al gran artista, quien termina haciendo una particular petición.
-
Capítulo 26 La Cacica: Consuelo regresa a Valledupar en medio de la tragedia
Mercedes le cuenta a su madre que está embarazada y por eso ella decide dejar España para sorprenderla, pero no se imagina la noticia que recibirá.
-
Capítulo 25 La Cacica: Consuelo recibe una gran propuesta de trabajo, ¿aceptará?
El presidente llega a Valledupar para pedirle a La Cacica que sea cónsul en España, pero parece que la llegada de Eduardo podría hacerla rechazar la oferta.
-
Capítulo 24 La Cacica: un nuevo hombre llega a la vida de Consuelo Araujo
Eduardo Amaya, un joven estudiante, sale en defensa de La Cacica en pleno Festival Vallenato y no se cansará de expresarle su admiración.
-
Capítulo 23 La Cacica: Surge un nuevo obstáculo entre el amor de Mercedes y Beto
Marianita Daza, compañera de Meche en el internado, se entrometerá en el amor de los jóvenes. ¿Logrará separarlos?
-
Capítulo 22 La Cacica: Beto desaparece y es buscado por las autoridades
Su incursión en malos negocios lo lleva a un incierto destino y su familia desespera al no poder encontrarlo, pero no se imagina quién terminará acusándolo.
-
Capítulo 21 La Cacica: el plan del gobernador contra Consuelo termina afectándolo
Martín acepta ensuciarse las manos con tal de callar a La Cacica, pero nada termina como lo habían imaginado.
-
Capítulo 20 La Cacica: ¡Tremenda mujer! Consuelo toma importantes decisiones para su vida
La mujer sabe muy bien que está hecha para grandes cosas, por eso decide volver al colegio junto a Mercedes, avanzar con su programa de radio e incursionar en la política.
-
Capítulo 19 La Cacica: El 3er festival vallenato se ve empañado por una terrible tragedia
Fredy Molina se corona como uno de los ganadores de esa edición del festival, pero su alegría le dura muy poco por una cruel venganza.
-
Capítulo 18 La Cacica: Mercedes recibe una increíble propuesta el día de su cumpleaños
Durante la fiesta de sus quince años, la joven recibió un anillo de compromiso de parte de su primo. A pesar de que su familia se opone, ellos están dispuestos a mantenerse juntos.
-
Capítulo 17 La Cacica: Gobernación de Valledupar decide acabar con el Festival Vallenato
Tras los disturbios que provocó el triunfo de ‘Colacho’ Mendoza, los responsables del evento decidieron no volver a realizarlo.
-
Capítulo 16 La Cacica: Consuelo acepta las condiciones del gobernador para realizar el II Festival
Con el fin de continuar con el Festival Vallenato Consuelo y Escalona deben estar de acuerdo con los cambios que el gobernador del Cesar propone.
-
Capítulo 15 La Cacica: A ritmo de acordeón, Alfredo Gutiérrez conquista México
Durante el Festival Internacional del Folclor en México, ‘El rebelde del acordeón’ mostró el talento musical que tienen los exponentes colombianos.
-
Capítulo 14 La Cacica: Consuelo logra conseguir una publicación de Alejo Durán en el periódico
En el artículo Consuelo contará la historia de Alejo Durán, el acordeonero más importante de la época
-
Capítulo 13 La Cacica: Santander fallece, no sin antes despedirse de la mujer que ama
El padre de Consuelo sabe que sus horas están contadas y aprovecha para dedicarle unas bellas palabras a su compañera de vida.
-
Capítulo 12 La Cacica: Consuelo empieza a preparar todo para celebrar el festival vallenato
Con ayuda de Nandito, Colacho, Escalona y más, Consuelo logra lo que tanto ha deseado y nada ni nadie podrá detenerla.
-
Capítulo 11 La Cacica: los años pasan y Consuelo sigue trabajando por el bien de la región
Esta mujer sabe muy bien que el poder de su voz puede ser escuchada en todo el país y trata de hacerlo para lograr un verdadero cambio.
-
Capítulo 10 La Cacica: Nandito y Consuelo cumplen el sueño de ser el uno para el otro
A pesar de las dificultades, Nandito le dio la sorpresa a Consuelo y unen sus vidas para siempre. Sin embargo, la hermana de Consuelo muere trágicamente y deja un vacío muy grande en la familia.
-
Capítulo 9 La Cacica: Nandito espera cumplir su último deseo de la mano de Consuelo
El joven sabe que no le quedan muchos días por vivir, por eso quiere estar hasta el último momento con el amor de su vida.
-
Capítulo 8 La Cacica: Lejos de su Consue, Nandito se enferma de gravedad en Bogotá
Luego de su presentación ante el presidente, Nandito no se siente nada bien y termina internado en un hospital sin saber bien qué pasará.
-
Capítulo 7 La Cacica: Álvaro y su esposa sufren una gran pérdida para su familia
Le abrieron las puertas de su casa a un trabajador sin imaginar que se convertiría en pieza clave de un plan para quitarles a su bebé.
-
Capítulo 6 La Cacica: Nandito se encarga de dar a conocer la música de acordeón en Bogotá
Jesús Araujo, hermano de Consuelo, quiso unirse a Nandito para llevar el vallenato a la cuidad de Bogotá y hablar también de los proyectos de Consuelo Araujo, mientras realizan sus estudios.
-
Capítulo 5 La Cacica: Rafael Escalona empieza a grabar sus grandes éxitos
Mientras Consuelo disfruta de sus últimos días con Nandito, su buen amigo se empieza a hacer un camino en la música dedicado siempre a Maye.
-
Capítulo 4 La Cacica: Consuelo arma toda una parranda para hacer valer el vallenato
La joven y sus amigos están decididos en buscar la forma de que en su tierra se tenga en cuenta este género musical y, pese a todo, dan un gran paso.
