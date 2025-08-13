Quién ganó la prueba del Desafío: enfrentaron la competencia “más dura” del Box Amarillo

Alpha, Gamma y Omega llegaron al Box Amarillo para la segunda prueba del sexto ciclo. En esta ocasión, los Súper Humanos que atendieron el llamado de Andrea Serna fueron Valentina, Tina, Deisy, Leo, Lucho y Eleazar de Alpha; Mencho, Yudisa, Rosa, Zambrano, Rata y Cris de Gamma; y Sathya, Katiuska, María C., Potro, Juan y Camilo de Omega.

Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios

Alpha fue el equipo que logró quedarse con el primer puesto del encuentro deportivo, a pesar de la lesión que presentó Tina en la mano y el golpe que experimentó Deisy cuando estaba cruzando la rampa ubicada al final del circuito.



Con esta victoria, los morados se quedaron con todos los servicios del ciclo (agua, luz, gas y arriendo), así como también con la posibilidad de elegir con qué beneficio dejarán a quienes ocupen el segundo lugar, que en esta oportunidad fue para Gamma.



Qué pasó en la prueba del capítulo 30 del Desafío

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Amarillo. Entre ellas se encuentra el hecho de que las mujeres desempeñaron un rol principal al encargarse de la mayor parte del circuito.

A esto se le suma el hecho de que Tina se quitó una uña entera al despejar un túnel lleno de piedras, Deisy quedó suspendida en el aire mientras era sostenida por una cadena a la cintura y Yudisa sufrió al tener que soportar el peso de los hombres y las mujeres de su equipo.

Por otro lado, Omega experimentó un nuevo golpe para la escuadra al quedarse sin la posibilidad de disfrutar algún beneficio. En medio de lágrimas por la derrota, Katiuska fue alentada por los miembros de Alpha, especialmente Lucho y Deisy, quienes le pidieron mantenerse fuerte a pesar de lo compleja que pueda verse la situación en este punto del juego.

Es necesario mencionar que Omega recibió varias amonestaciones por incumplir con un castigo en el Desafío: pasar un ciclo en Playa Baja, entregar todo su dinero y asumir el castigo correspondiente al sexto ciclo.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.