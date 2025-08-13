Por qué Tina lloró en casi toda la prueba del Desafío: estuvo a punto de rendirse, pero no lo hizo

Alpha, Gamma y Omega atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Amarillo para el Desafío de Sentencia y Servicios. Las mujeres tuvieron un rol determinante al tener que realizar la mayor parte del trabajo, por lo que varias resultaron lesionadas, entre ellas Tina.

Qué le pasó a Tina en Desafío de Sentencia y Servicios

Las integrantes de Alpha estaban a punto de encontrarse con sus compañeros para hacer el recorrido de regreso en el Box Amarillo. Justo cuando estaba quitando las piedras que bloqueaban el túnel, una roca cayó en el dedo de Tina, por lo que inmediato empezó a sangrar.



A lo largo de la pista se pudo apreciar cómo la Súper Humana se quejaba del dolor, lloraba y les pedía a sus compañeros tener cuidado con el dedo en cuestión; sin embargo, debido a la exigencia del Box estilo militar, tuvo que hacer un gran esfuerzo por no abandonar la contienda y solicitar la ayuda de los paramédicos.

Al final del enfrentamiento deportivo, la joven fue felicitada debido al compromiso que demostró tener con la casa morada, de manera que aprovechó para contar con lujo de detalle cómo vivió esta situación y qué recomendaciones médicas le dieron los expertos.

“Yo veía a Tina llorando y le enfocaron el dedo y yo dije ‘qué dolor’”, comentó Manuela cuando toda la escuadra estaba reunida en la casa, a lo que su compañera contestó: “Sí, la piedra me rebotó en el dedo y me sacó toda la uña (…) Lo único que yo quería era que no me tocaran la uña. Fue toda la uña, no quedé con nada”, explicó.

Tina ingresó a Alpha luego del Desafío de Capitanes en el que Gero bajó la bandera de Beta, pues Eleazar la eligió como una de las fichas clave de su equipo y le dio la oportunidad de seguir demostrando su valor competitivo en el terreno de juego.

