Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Por qué Tina lloró en casi toda la prueba del Desafío: estuvo a punto de rendirse, pero no lo hizo

Por qué Tina lloró en casi toda la prueba del Desafío: estuvo a punto de rendirse, pero no lo hizo

Las mujeres fueron las grandes protagonistas del Desafío de Sentencia y Servicios. Tina sufrió un accidente cuando estaba atravesando el túnel bloqueado con piedras, lo que causó alerta en el equipo.