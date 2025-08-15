Qué equipo ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo: el Box Blanco hizo sufrir a más de uno

Alpha, Gamma y Omega llegaron al Box Blanco para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el que adicionalmente estaba en juego la Suite ditu para quienes no han tenido la posibilidad de visitarla. A pesar de que los tres grupos dieron lo mejor de sí mismos para quedarse con la victoria, solo uno logró obtener el triunfo.

Quién ganó la prueba del Desafío

Gamma se quedó con la victoria de la prueba que se transmitió en el capítulo 32 del Desafío del Siglo XXI, a pesar de que Rata tuvo que repetir la parte inicial del Box de aire en varias oportunidades. En este sentido, se llevaron el Pato ditu y recibieron la posibilidad de enviar el último Chaleco de Sentencia femenino, así como también de ponerle un castigo a Omega, teniendo en cuenta la penalidad que tienen por la regla que incumplieron durante el quinto ciclo.



Al final de la contienda, los participantes de la escuadra naranja no dudaron en conversar acerca de su siguiente movimiento en el juego. Mientras Rata sugirió que les dejaran a sus contrincantes pasar la noche en la intemperie, Rosa y Zambrano aseguraron estar en desacuerdo:

“No, lo siento mucho, lo más difícil”, dijo Zambrano, a lo que Rosa añadió: “Mira que la vez pasada nos tocó el hielo. No”. Yudisa, por su parte, se mantuvo hermética frente a esta situación mientras que Rata simplemente se limitó a escuchar a sus compañeros para conocer cuál era el malestar que presentaban.



En qué consistió el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

Esta fue una prueba por relevos. Los participantes, primero, treparon por una malla para después cruzar en zigzag por un obstáculo suspendido que finalizaba con un equilibrio sobre un tronco. Luego, tuvieron que subirse por una garrucha y desplazarse por un cable para llegar a un cofre del que tomaron 15 bolsitas de arena que debieron transportar sobre una escalera con sacos atravesados. Desde el piso superior lanzaron las bolsas para derribar cuatro bolas de concreto. El equipo que primero lo consiguió se quedó con el primer lugar.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión