Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza de Analía
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué equipo ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo: el Box Blanco hizo sufrir a más de uno

Qué equipo ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo: el Box Blanco hizo sufrir a más de uno

Cuatro participantes de cada equipo atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Blanco para la cuarta prueba del quinto ciclo. El circuito contó con un obstáculo que desesperó a los competidores.