Almas vibrando con sonidos latinoamericanos: Así se vivió el primer día del Festival Cordillera

La Cordillera hizo el respectivo llamado y reunió a más de 30 mil corazones que latieron a un mismo ritmo en cuatro escenarios con 22 artistas y durante cerca de 12 horas seguidas de música en vivo que celebró nuestro idioma y raíces con las canciones que marcaron a varias generaciones.

El Parque Simón Bolívar estaba listo desde la 1 de la tarde para iniciar un ritual sin igual durante el 24 y 25 de septiembre en un encuentro sin precedentes donde todas las almas se resguardaron para crear recuerdos de algo histórico que llenó el espíritu y prometió ser para toda la vida.

La encargada de inaugurar esta celebración fue Briela Ojeda, cantautora nariñense que acompañada de su guitarra y su inspiradora voz dejó en alto su arte y su música en el escenario ‘Cotopaxi’, cuyo nombre corresponde al del volcán más alto del vecino país Ecuador.

Por otra parte, en el espacio del escenario Cocuy era el turno de que los presentes se dejaran llevar por la propuesta del músico, pero también matemático de profesión : Duplat, que hizo su debut en este encuentro luego de haberse presentado en el Festival Estéreo Picnic y deslumbrar con su tema ‘La Vida Está Rara’.

Siendo las 3:45 p.m fue el turno de ser testigos de la despedida de una verdadera leyenda del folclor colombiano, pues esta fue su última presentación, fiesta y baile. En el ‘Cotopaxi’ se presentó la gran Totó la Momposina con su poderosa voz que lleva cerca de 57 años dejando huella e internacionalizando la cumbia.

Esta cantadora contagió al expectante público de su pasión fervorosa por la música del Pacífico Colombiano y los aires se llenaron de los gloriosos sonidos de los tambores, gaitas, tiples y coros que nos reafirmaron que somos uno solo cuando de cultura se trata. Esta maestra no estuvo sola, pues la acompañaron otras poderosas voces que le rindieron un homenaje como solo ella se merece: Adriana Lucía , Mónica Giraldo y Nidia Góngora.

Después de una vida entregada al folclor colombiano, de levantar su voz y volar más alto que nadie, Bogotá y el país entero ovacionó por última vez a la gran Totó La Momposina. ¡Gracias por siempre!

En otro costado del Parque Simón Bolívar en el escenario ‘Aconcagua’, que recibe ese nombre por una montaña de Argentina, se calentaban motores para entregarlo todo al ritmo de los gigantes de Molotov, que recientemente recibieron una nominación al Latin Grammy en la terna de ‘Mejor Canción de Rock’ y llevan cerca de tres décadas retumbando cuerdas vocales con su rock y mensajes crudos de sus letras como en ‘Chinga tu Madre’, ‘Frijolero’ y ‘Puto’.

La energía pura de sus integrantes, Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, se hizo evidente cuando subieron al escenario a varias mujeres minutos antes de finalizar su presentación frente al eufórico público que los acompaño en cada acorde y verso con saltos y gritos desgarrados por la felicidad de ser parte de un momento histórico. ¡Aguante Molotov!

Al mismo tiempo se presentaba Soja en el escenario ‘Cocuy’ y Rosa Pistola en el mágico ‘Bosque Electrónico’. El escenario ‘Cotopaxi’ recibió en sus entrañas a la agrupación argentina Los Auténticos Decadentes con un increíble show que estuvo de ensueño. La fiesta y el carnaval fueron los principales protagonistas de esta presentación que sin lugar a duda debe estar dentro del top tres de las mejores de este día. Himnos como ‘Loco’, ‘Cómo me voy a olvidar’ o ‘No me importa el dinero’ fueron entonados por miles de personas a una sola voz. La participación de Mon Laferte para interpretar ‘Amor’ fue una sorpresa que muchos llevarán por siempre en su corazón.

Fieles a su tradición y complacientes con su público, LosPetitFellas ofrecieron un espectáculo digno de admirar. La big band de jazz, que anteriormente nos habían contado que haría presencia junto a ellos , estuvo a la altura de lo que significaba este escenario. Más de una docena de vientos acompañados por los cinco Fellas dejarán para el recuerdo este show que ofreció la agrupación para su ciudad, Bogotá, y que recibió todo el respaldo y cariño de su familia en la capital del país.

Cayó la noche en la fría capital colombiana y con esta la poderosa y desgarradora voz de la reina absoluta de la cordillera: Mon Laferte. Inició su recital en ‘Aconcagua’ con ‘Aunque Te Mueras Por Volver’. Vestida de blanco y negro y con una botella de vino en su mano, la chilena que ha acompañado las tristezas y alegrías de tantos interpretó 13 canciones y logró despertar emociones que muchos no conocíamos y curó corazones rotos.

Con versiones impecables e imprimiendo un sentimentalismo que se siente como una daga en el corazón interpretó temas como ‘Mi Buen Amor’ y ‘Por qué me fui a enamorar de ti’ con una versión de salsa que hizo bailar a cada asistente. Durante el tema ‘Se me va a quemar el corazón’ a la chilena se le desgarró la voz al final, conectando así con sus seguidores que no podían contener las lagrimas que brotaban sin parar al entonar “No me estés alborotando, no soy tuya, no soy tu souvenir. Ahí te va la neta, te odio más que nunca…Me despido de ti”.

La gran sorpresa de la noche fue que en ‘No Te Fumes Mi Marihuana’ se bajó del escenario y se aventó al público por unos segundos.

Los sonidos de The Wailers llegaron directamente desde Jamaica y aterrizaron en el escenario 'Cocuy’ contagiando a estos latinos de un reggae que recorrió las venas de cada persona. De forma muy puntual a las 9:00 p.m. salió a escena Caifanes en ‘Aconcagua’ donde los gritos fueron combustible para encender el fuego interno de cada alma que vibró al ritmo de ‘Nubes’, ‘Para Que No Digas Que No Pienso En Ti’, ‘Afuera’ y logró guardar en su corazón una noche para nunca olvidar.

Después de que Babasónicos deslumbrara en ‘Cotopaxi’, fue el turno de los uruguayos de No Te Va a Gustar, quienes de forma espléndida hicieron un solo coro con las almas presentes y dejaron en claro desde el inicio que no iban a hablar tanto para así poder cantar más canciones, según las palabras de su vocalista Emiliano Branciari. El público coreó al máximo con ‘Al Vacío’, ‘Chau’ y ‘No Era Cierto’ y fueron ovacionados al finalizar su recital.

El cierre de una noche magnifica estuvo a cargo de nada más ni nada menos que Los Fabulosos Cadillacs, cuya presentación fue impecable y fueron calificados como verdaderos ‘fenómenos’ al cantar ‘Calaveras y Diablitos’, ‘Siguiendo La Luna’, por supuesto ‘Matador’’ y ‘Vasos Vacíos’ donde se puede decir que las 35 mil personas cantaron a grito herido y dejaron que la música se apoderara de ellos.

Fue un cierre sin igual al primer día de la edición de un festival que rindió homenaje al rock en español y nació bajo una premisa de ser un espacio sostenible, consciente y responsable con el medioambiente. Retumbaron corazones, generaciones recordaron épocas pasadas y vibraron al ritmo de esas canciones que hacen que el cuerpo explote de sentimientos y la alegría de hacer parte de un encuentro mágico.

¡Larga vida al Festival Cordillera!