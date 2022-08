Duplat: introspección, humor y melancolía

Duplat es matemático de profesión, también compone y produce toda su música. Hasta ahora, el bogotano, que toca piano y saxofón, ha lanzado 2 trabajos musicales: el EP 'Sentido común' en 2018 y el disco 'Sobrevivir' en 2019.

Estuvo en el escenario del Festival Estéreo Picnic en el 2022 y hace poco, fue uno de los finalistas de ROMPE Colombia, la búsqueda de Shock y Amazon Music por la mejor propuesta emergente del país.

Fue ganador gracias a los votos del público y también quedó seleccionado durante los toques en vivo por los jurados: Adriana Lucía, Sergio Pabón de Páramo Presenta y Nadia Orozco de Radiónica. Aunque, eso sí, no se lo esperaba, de hecho, según dice, no se espera nada. Ese es su mecanismo de defensa.

Participó con la distancia irónica de quien se resiste a las pretensiones de la industria, pero viene ganándose a todos; el público, los jurados de ROMPE y a los músicos locales que lo admiran por su gran talento con los instrumentos. Lo de Duplat es, sin duda, una propuesta con personalidad.

El artista no teme burlarse de sí mismo en sus shows, entrevistas o canciones. Daniel Duplat, su nombre real, se describe como "un man re lámpara". Esta expresión lo delata, también, como un man "re rolo".

Los temas que aborda en sus letras son la imperfección y la mediocridad; ser genuino, adolescente e inseguro. Pero, sobre todo, habla del desamor. Ese, dice, es el elemento clave en su música.

"Un bicho me picó, algo me poseyó, hoy no me siento yo, pero tampoco nadie más, a veces no te lo puedo explicar": menciona en 'Mañanas de cristal', una de sus canciones más conocidas.

Pop alternativo con aires ochenteros

Duplat enmarca su propuesta dentro del pop alternativo con aires ochenteros. El bogotano encuentra inspiración en música clásica, jazz o indie. Cuando el público lo ve cantar mientras toca el piano, se puede recordar también el estilo y las formas de los rockeros argentinos como Fito Páez.

Ha tenido claro siempre que tampoco le gustan las etiquetas de los géneros musicales, no se siente completamente dentro de ninguno, y prefiere simplemente que el piano sea el protagonista.

Los jurados elogiaron durante la semifinal de ROMPE Colombia sus virtudes musicales, como también la originalidad de su puesta en escena.