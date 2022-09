Denis Ramos, trombonista de No Te Va Gustar, se le midió a practicar algunas expresiones colombianas

La agrupación uruguaya No Te Va Gustar, que tiene más de 26 años de trayectoria artística, regresa a Colombia con su gira 'Luz', en la que sus fanáticos podrán disfrutar de auténtico rock alternativo para vibrar al ritmo de sus exitosos temas musicales. A propósito del evento, el trombonista Denis Ramos se le midió a practicar algunas expresiones colombianas para saber si ha aprendido algo de nuestra cultura durante su paso por el país.

¿Dónde será la cita con No Te Va Gustar?

La agrupación tiene un compromiso musical con sus fanáticos en tres ciudades importantes. El primer evento se llevará a cabo el 21 de septiembre en Manizales, más específicamente en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores. El segundo encuentro se llevará a cabo en Bogotá en el Teatro Royal Center el 22 de septiembre, mientras que el tercero tomará lugar el 23 de septiembre en la capital antioqueña en El Teatro de la Universidad de Medellín. Finalmente, planean reunirse nuevamente con sus aficionados en Bogotá, pero esta vez en el Parque Simón Bolívar en el Festival Cordillera el 24 de septiembre.

Pese a que no tienen agenda disponible para detenerse en cada ciudad a conocer un poco más de sus sitios turísticos, como sí lo ha hecho en otras oportunidades, los integrantes del grupo han revelado múltiples veces que están enamorados de la cultura colombiana, pues admiran la calidez humana de sus habitantes, su gastronomía y hasta las expresiones, pues aunque algunas coinciden con las que se conocen comúnmente en Montevideo, otras los dejan completamente confundidos.

Ramos aprovechó el espacio para invitar a todos los amantes del rock a unirse en este concierto no solo para cantar con el corazón sus últimos lanzamientos y algunos de los más exitosos de su carrera, sino también para recordar que la música es un lenguaje universal, que tiene la capacidad de derribar cualquier frontera.