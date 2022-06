Cuarenta años haciendo música: Maná volverá a Colombia para seguir haciendo historia

Maná : Cuatro cuates mexicanos que con más de cuarenta años cantándole al amor, al desamor y a causas como el cambio climático, han acompañado a varias generaciones con sus canciones que protagonizan gran parte del baúl de los recuerdos de tantos que anhelan verlos en vivo: Son dignos representantes de la música latinoamericana y del pop y el rock mexicano con diversas fusiones.

La historia de Maná comenzó con otro nombre: The Green Hat Spies en las calles de Guadalajara, México a finales de los años 70 cuando Fernando Olivera (voz), Juan Diego Calleros (bajista), Ulises Calleros (guitarra eléctrica) y Abraham (batería) se dedicaban a tocar canciones en inglés de The Rolling Stones , Led Zepelling y The Beatles en bares.

Pronto modificaron su nombre a Green Hat y a raíz de su decisión de tocar canciones en su idioma, lo adaptaron a Sombrero Verde y empezaron a componer temas que vieron la luz en 1981 con su álbum homónimo hasta que, por varios cambios en sus integrantes, se transformaron en 1987 y formaron una nueva banda que les permitiera abordar nuevos horizontes: Maná.

Maná, que significa energía positiva en polinesio, es esa banda que ha recorrido un largo camino gracias a su propuesta que fusiona sonidos propios del rock con ritmos latinos y caribeños, una combinación única e intrigante para una época en la cual no muchos aspectos de la música estaban definidos y donde estaba en auge “Rock en tu idioma".

“Rock en tu idioma” fue un movimiento impulsado por compañías discográficas cuyo objetivo era desarrollar el rock en español de, especialmente, bandas mexicanas con influencias de los sonidos de la vanguardia americana y estadounidense.

De esta iniciativa surgieron bandas como Caifanes y Café Tacvba, también artistas principales del Festival Cordillera , un verdadero encuentro de sonidos latinoamericanos que tendrá lugar el 24 y 25 de septiembre de este 2022 gracias a Páramo Presenta y Ocesa Colombia.

En 1987 Maná lanzó su primer trabajo discográfico de larga duración con una disquera independiente, sin embargo, al no obtener los resultados que esperaban, tres años después lograron firmar con la compañía Warner Music y enfocarse en producir sus mismas canciones para poder reflejar verdaderamente su sonido, concepto y propuesta artística.

Dicha decisión les permitió crear ‘Falta Amor’ (1990), del cual se desprende ‘Rayando el Sol’, uno de sus mayores éxitos del cual gozaron de un leve pero importante reconocimiento a nivel nacional e internacional dos años después de su lanzamiento.

Ahora bien, la trayectoria de esta banda es tan extensa como sus reconocimientos por su característico sonido que representa la música de todo un continente que ha vibrado con sus temas.

Te puede interesar: Babasónicos, No te va a gustar y Zoé protagonizan los Toques de Apertura del Festival Cordillera

El verdadero salto para esta gran banda llegó de la mano del lanzamiento de su álbum ‘¿Dónde Jugarán Los Niños?’ que les permitió posicionarse como referentes en la escena con sencillos como ‘Vivir sin Aire’, ‘Me Vale’, ‘Te lloré un río’ y ‘De Pies a Cabeza’. Dicho álbum de estudio ha logrado vender más de 10 millones de copias a nivel mundial, convirtiéndose así en el álbum más vendido en la historia del rock en español.

Sus influencias con bandas como The Police eran notorias desde temas como Sombrero Verde y la canción ‘Profesor’, que conserva un sonido con ritmo marcado y guitarras propias del estilo de diversas bandas americanas y británicas que trasladaron a su gran éxito ‘Oye mi Amor’.

Utilizando a su favor este gran hito y acogida por el público sediento de música propia que les permitiera definirse y encontrar ídolos de un género en su continente, Maná siguió trabajando en su propuesta con álbumes como ‘Cuando los ángeles lloran’ (1995), que les valió nominación al Grammy ‘anglo’.

Para 1999 la banda realizó su primera grabación de un MTV Unplugged donde demostraron la destreza y esencia de su música para recibir nuevamente una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino. Así continuaron pisando fuerte para dejar una huella imborrable en la historia del rock en español con logros y colaboraciones de resaltar para una banda que probablemente será catalogada como legendaria dentro de unos años.

En cuanto a premios han recibido cuatro Grammy, ocho Grammy Latinos, cinco MTV Video Music Awards Latinoamérica, cinco Premios Juventud, 19 Premios Billboard de la Música Latina y 15 de los Premios Lo Nuestro. En el 2012 pasaron a formar parte del paseo de rock en Hollywood, California, Estados Unidos, siendo la primera banda de rock en español en recibir una estrella por su trayectoria artística.

Habiendo visitado Colombia en repetidas ocasiones y dejando especiales recuerdos de su gira ‘Sueños Líquidos Tour’ en 1998 y a ‘Amar es Combatir Tour’ de 2008, Maná es sencillamente una agrupación merecedora de su popularidad y acogida innegable para generaciones de jóvenes que crecieron escuchándolos.

Conforme avanzaba el tiempo y Maná alcanzaba la cúspide del éxito incluso en tierras europeas, iban evolucionando a nivel lírico y de su sonido con vertientes del rock, crearon la Fundación Selva Negra para financiar y apoyar proyectos en pro de la ecología y conservación del medio ambiente, una causa que defienden fervientemente.

Con 13 álbumes en total a lo largo de sus cuatro décadas de carrera (incluidos los grabados en directo), los integrantes de Maná (que han variado con el paso de los años) y su sonido han estado siempre en el centro de un extenso debate sobre si pueden encasillarse como una agrupación de rock y exponentes de dicho género. Aunque son muchos los que sí los definen como una banda de rock, no faltan los contradictores que optan por decir que su música es pop y baladas; muy lejos de lo que es el verdadero rock latinoamericano bajo el concepto de contracultura y con movimientos sociales.

Frente a este tema, el debate revivió por cuenta de la miniserie documental de Netflix ‘Rompan Todo’ (2020) donde el vocalista Fher Olvera fue entrevistado y mencionaron al grupo mexicano como pionero del rock en el continente en un viaje cronológico de la evolución del género desde sus orígenes en la década del 50 y el contexto sociopolítico en que nació y se forjó.