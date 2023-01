5 películas imperdibles para celebrar el Día de la Mujer

Million Dollar Baby (2004)

Esta película dramática, dirigida por el aclamado Clint Eastwood, está basada en la novela ‘Rope Burns: Stories From the Corner’ de F.X. Toole.

El filme relata la historia de Frankie Dunn, un entrenador de boxeo que ayuda a una boxeadora de nombre Maggi Fitzgerald, interpretada por Hilary Swank, quien a punta de su voluntad férrea está dispuesta a no rendirse nunca por alcanzar su sueño en el boxeo.

Publicidad



Thelma y Louise (1991)

Este icónico filme es una comedia dramática que relata la historia de dos mujeres diferentes. Thelma es una mujer que vive una vida aburrida, un matrimonio infeliz con su esposo y Louise es una camarera que trabaja con la única aspiración de casarse algún día.

Ambas deciden emprender un viaje sin imaginarse que terminarán cometiendo crímenes que harán que sus planes completamente. La película se convirtió en un ícono de la lucha contra la violencia machista.



Historias Cruzadas (2011)

Publicidad

Esta película está sustentada en la novela ‘The Help’ de Kathryn Stockett, situada en la década de los 60. Cuenta la historia de Skeeter, una joven de 23 años, que regresa a su casa en Jackson con la idea de convertirse en escritora y quien decide retratar el maltrato que sufren las sirvientas afroamericanas que han dedicado su vida entera a las labores domésticas.

Historias Cruzadas es una historia de la convicción y la dignidad venciendo las ataduras y los prejuicios de una dura época llena de racismo y machismo.

Publicidad



Un Equipo Muy Especial (1992)

Es 1943 y la Liga Americana de Béisbol está a punto de desaparecer debido a que los hombres tuvieron que marcharse a la Segunda Guerra Mundial a combatir.

Publicidad

Entonces un grupo de mujeres decide demostrar que son capaces de competir, al igual que los hombres, y crean un equipo femenino de béisbol, sobreponiéndose a las críticas de esos tiempos. Es una historia sobre el empoderamiento de las mujeres.



Erin Brockovich (2000)

Erin, una mujer divorciada, madre de tres hijos decide encontrar un trabajo. Sin embargo, tiene un grave accidente de tránsito y realiza una demanda para obtener una indemnización, pero pierde la batalla legal.

De manera que ingresa a trabajar como asistente en un bufete de abogados y descubre un grave caso de daño ambiental que afecta a ella y a su familia, entonces emprende el propósito noble de luchar contra una gran corporación energética para velar por los derechos de los más vulnerables.

Publicidad

La determinación y el amor por su familia la llevan a enfrentarse un enorme obstáculo, una historia de cómo una mujer con convicción es capaz de poner de rodillas incluso a una gran multinacional.

Publicidad



Mira también:

¡Impresionantes! Estas han sido las mujeres más importantes en Hollywood ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la mujer? Mujeres que inspiraron grandes canciones en la historia de la música y que llevan su nombre .

Publicidad