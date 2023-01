Los viajes en el tiempo sí existen. Somos una, pero podemos ser otra, o ser todas las mujeres que han dejado su huella en la humanidad. Porque recordemos que la imaginación no tiene fronteras temporales y cada día puede ser una oportunidad para reinventarnos. ¡Viva el poder femenino!

Ahora bien, quizá exista una figura femenina de la historia con la que compartas más de lo que imaginas. El siguiente quiz te dirá qué personalidad eres ¡Toma nota!

1. ¿Qué color define tu estilo?

Rojo Negro Rosado Verde Azul

2. ¿Cuál de estas actividades te apasiona más?

Luchar por lo que quiero Leer Practicar un deporte Ayudar a los demás a cumplir sus sueños Crecer profesionalmente

3. Si comes empanadas, ¿con qué las acompañas?

¡De todo! Limón Ají Suero costeño ¡Guacamole, por fis!

4. ¿El lugar ideal para trabajar?

La playa Tu propia oficina, más corporativo Mesa compartida Coworking, relajado Una terraza

5. ¿Qué objetos nunca faltan en tu casa?

Vino Una Cafetera Muchas coquitas plásticas Ropa sucia Mug con frase motivacional

6. Maquillaje, ¿cómo lo usas?

Intenso, por toneladas Poco, casi natural El suficiente para labios y ojos No uso, para qué Depende de la ocasión (negocios, romance, familiar)

7. Viajas a través del tiempo al siglo XX, ¿qué lugar y época visitarías en primer lugar?

Nueva York, los años setenta del Studio 54 (Andy Warhol, Donna Summer, Yves Saint Laurent) Rusia, los años sesenta de la “era espacial” (Satélite Sputnik 1, perra Laika en el espacio, URSS) San Francisco, los sesenta del “Verano del amor” (hippies, Janis Joplin, Woodstock) México, los “bohemios” años cuarenta (Nahui Olin, Frida Kahlo, Tina Modotti) París, la década de los veinte, “los años locos” (Picasso, Kiki de Montparnasse, Moulin Rouge)

8. ¿Último antojito sobre la tierra?

Manjar blanco Comida vegetariana Sushi Pizza Pasta

9. Sales a tomar unos traguitos con tus amigos, ¿qué bebida escoges?

Margarita Vino tinto Dry Martini Gin tonic Un guarito

10. Elige tu frase favorita:

“Sé tú e intenta ser feliz, pero sobre todo, sé tú misma siempre” “No pienses que lo eres, sabes lo que vales” “Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior, lo que importa es lo que elegimos potenciar” “No hay separación de mente y emociones; las emociones, pensamientos y aprendizaje están relacionados” “Te puedes emperifollar con las plumas de otro, pero no puedes volar con ellas”.

Resultados:

Obtuviste más A:

Eres Madonna, un ícono cultural que rompió tabúes y redefinió el concepto de mujer en la música a nivel global. Esto a través de su actitud extrovertida, feminista, su vestimenta y estilo de vida. Como ella, no temes expresar tus sentimientos e ideas, no te importa lo que piensen los demás de ti, gritas tu felicidad o tu enojo, no te callas y eres valiente.

Obtuviste más B:

Eres Simone de Beauvoir, la escritora y pensadora del feminismo, cuya obra, sobre todo El segundo sexo, conformó un pilar para los movimientos de liberación femenina. Como Simone, eres seria, reflexiva, solidaria con tu género y siempre piensas cómo exponer tu personalidad y tus posturas sin tapujos.

Obtuviste más C:

Eres Michelle Obama, abogada que fue la Primera Dama afroamericana (2009-2017) en la historia de los Estados Unidos. Como Michelle, eres formal sin caer en la algarabía, y amena, sin hacerte “la chistosita”. Tienes claros tus propósitos, trabajas duro para conseguirlos, pero te das el tiempo para los momentos de ocio, diversión y, por qué no, de glamour.

Obtuviste más D:

Eres Katy Perry, súper estrella del pop moderno, una de las mujeres que más ha ganado en la música, multipremiada, mencionada en el Record Guinness, filántropa y activista. Como Katy, te gusta lo colorido, el festejo, eres emocional, pasional, quieres llevar las riendas y ganas mientras te diviertes en lo que haces.

Obtuviste más E:

Eres Coco Chanel, francesa, diseñadora de modas y fundadora de la marca Chanel. Coco fue una de las mujeres más importantes del siglo XX, una artista que innovó con sus diseños informales, sencillos, cómodos, pero a la vez elegantes. Diseñó bolsos, perfumes, sombreros, joyas y su perfume Chanel Nº5 que es mundialmente conocido. Como Coco, eres una mujer fancy, determinada, con ambición, sentido del gusto y amor por la vida.

