¡Impresionantes! Estas han sido las mujeres más importantes en Hollywood

La actriz: Meryl Streep ha recibido 21 nominaciones para obtener en alguna de las múltiples categorías, la codiciada estatuilla del Óscar. Tiene 68 años, es un referente y un ícono del rol de la mujer en esta industria. Pese a su gran número de nominaciones, ha ganado el Óscar en tres oportunidades por Kramer vs Kramer (1979), La Decisión de Sophie (1989) y La Dama de Hierro (2011).

Publicidad

La directora: Kathryn Bigelow es la primera y única mujer en ganar un Óscar en la categoría a Mejor Director. A lo largo de los 90 años de los Premios de la Academia solo cinco mujeres han sido nominadas: Lina Wertmüller por Pasqualino Settebellezze (1976), Jane Campion por The Piano (1993), Sofia Coppola por Lost in Translation (2003), Kathryn Bigelow por The Hurt Locker (2009) y Greta Gerwig por Lady Bird (2018).

La escritora: J.K. Rowling es la mente creadora de la saga de libros de Harry Potter, considerado uno de los personajes fantásticos más importantes de los últimos años. La grandeza de la escritora en el mundo del cine radica en que la franquicia del niño mago ha sido una de las más exitosas en términos de taquilla, recaudando más de 7,7 mil millones de dólares, solo superada por el Universo Marvel.

Publicidad

La productora: Kathleen Kennedy es una de las productoras más importantes y reconocidas en todo Hollywood. Ha trabajado en cintas tan importantes como Jurassic Park, E.T., Volver al Futuro, Indiana Jones, Los Puentes de Madison y los últimos filmes de Star Wars (2 están por salir). Es considerada como la productora más exitosa en términos de recaudaciones, ya que sus filmes han obtenido más de 5.000 millones de dólares.

Publicidad

La leyenda: Katharine Hepburn fue nombrada por el American Film Institute como la mayor estrella femenina en la historia de Hollywood. Obtuvo cuatro Premios de la Academia y doce nominaciones a Mejor Actriz, ganó premios BAFTA, Emmy y Globo de Oro. Actuó en decenas de películas, en series de televisión y en musicales de Broadway.

Publicidad

Mira también: