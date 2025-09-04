Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / ¿Hoy darán el Desafío? Partido de Colombia VS. Bolivia ajusta la programación de Caracol Televisión

¿Hoy darán el Desafío? Partido de Colombia VS. Bolivia ajusta la programación de Caracol Televisión

Caracol Televisión transmitirá este 4 de septiembre el partido de Colombia VS. Bolivia que se desarrollará en el Estadio Metropolitano de Barraquilla. Estos son las novelas que se ausentarán de pantalla.

Cómo quedó la programación de Caracol Televisión con el partido de Colombia VS. Bolivia.
Cómo quedó la programación de Caracol Televisión con el partido de Colombia VS. Bolivia.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:20 a. m.