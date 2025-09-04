¿Hoy darán el Desafío? Partido de Colombia VS. Bolivia ajusta la programación de Caracol Televisión

Todo está listo para el partido de la Selección Colombia VS. Bolivia este 4 de septiembre en el que ambos equipos de enfrentarán por un cupo para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. Caracol Televisión se encargará de transmitir el encuentro deportivo a través de la pantalla del Gol Caracol; por lo que habrá cambios substanciales en la parrilla de programación que normalmente comprende las producciones de la tarde y del prime time.

¿Habrá Desafío este 4 de septiembre?

La transmisión del partido iniciará desde las 5:30 p.m., espacio que normalmente está apartado para Karsu y Todo por mi familia. Esta emisión ocupará también los espacios de Noticias Caracol (emisión central) y una parte del Desafío del Siglo XXI. A las 8:30 p.m., cuando se conozca el resultado del trabajo realizado por 'La Tricolor', los televidentes podrán disfrutar del partido de Brasil Vs. Chile para estar atentos de la tabla de posiciones de este evento.



La buena noticia es que sí habrá Desafío este 4 de septiembre, solo que tendrá un leve retraso para cederle el espacio a la fiebre del fútbol. En este sentido, el reality de los colombianos iniciará a las 9:30 p.m. y acabará a las 11:00 p.m., lo que significa que no darán La Venganza de Analía que está en sus últimos capítulos.

Para finalizar la jornada, se proyectará en pantalla La Reina del Flow a las 11:00 p.m., que durará solo media hora, pues después darán paso a Así va la eliminatoria.

Recuerda que el partido de Colombia Vs. Bolivia puede verse a través de la señal en vivo de Gol Caracol o por ditu.



En qué va el Desafío del Siglo XXI

El Desafío del Siglo XXI se encuentra en uno de los momentos más cruciales de la competencia debido al Desafío Millonario que se llevó a cabo el pasado 3 de septiembre en La Ciudad delas Cajas y que dejó como ganador al equipo Omega. Juan, su capitán, quedó con la posibilidad de hacer dos un intercambio de participantes respetando el género, por lo que tomó la decisión de sacar a Rata de Gamma y ponerlo en Omega en reemplazo de Potro.

Esto significó un duro golpe para la escuadra naranja, especialmente para Zambrano, quien le prometió a su compañero volver a escogerlo luego del Desafío de Capitanes.

