Entre 'lágrimas', Nicolás Arrieta hizo sarcástico video disculpándose con Luisa Fernanda W

La batalla judicial entre Nicolás Arrieta y Luisa Fernanda W parece no tener fin, pues a pesar de que en una primera instancia el youtuber ganó el pleito tal y como lo hizo público en sus redes sociales; la instagramer paisa no se rinde y se fue a una segunda instancia, la cual la favoreció a ella.

Como lo publicó Julián Quintana, abogado de Luisa Fernanda W, Nicolás debe retirar los videos compartidos:

"Juez de tutela nos da la razón protege los derechos fundamentales al buen nombre y honra (...) ordena al youtuber Nicolás Arrieta a retractarse de sus infamias, retirar los videos y abstenerse de seguir quebrantando los derechos fundamentales de mi cliente", publicó en Twitter.

Además de esto, en la imagen publicada por el mismo abogado también se lee que Arrieta debe de hacer un video “retractándose de tales manifestaciones”.

Por lo anterior, el youtuber se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que “unas disculpas para llenar el ego de alguien en un video no me afectan en lo absoluto ni me molesta”, por lo que luego hizo una publicación practicando para disculparse.

Por supuesto, este video causó gran polémica entre los ususarios, pues Nicolás lo hizo en un tono burlesco con llanto fingido, lágrimas artiificales y música triste de fondo.

“Como ya saben, debido al fallo del juez debo pedir disculpas. He decidido hacer un video de práctica, así que voy a ponerle un poco de música triste y ahora voy a ponerle 40 anuncios al video […] Quiero disculparme con mi audiencia por las cosas que promocioné, ah no, ese no soy yo, mentiras”, expresó Nicolás entre risas.

