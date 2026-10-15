Cuatro mini participantes que pasaron a la siguiente etapa de la competencia

El talento mini se tomó el escenario de 'Yo Me Llamo Mini' con una gala cargada de ternura, potencia vocal y buenas presentaciones. Cuatro mini participantes lograron endulzar el oído de los jurados y dieron un paso firme en el concurso que busca al mini doble exacto.

La jornada arrancó con una interpretación de ‘Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez’, quien erizó a los presentes con el emotivo éxito ‘Creo en mí’.



Por su parte, el mariachi infantil cobró vida con ‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’, quien a pura voz y carácter ranchero dejó claro que ‘No me sé rajar’.

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La emotividad continuó con ‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’, cautivando al público y a la mesa de jueces al cantar ‘Antes de ti’ con una voz sorprendente para su edad.

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Finalmente, el toque de ritmo y movimiento lo puso ‘Yo Me Llamo Mini Shakira’, quien puso a vibrar el plató al ritmo de ‘Ojos así’, demostrando un manejo escénico digno de una estrella consagrada.

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Con estas actuaciones, los cuatro pequeños artistas ratificaron su compromiso de seguir perfeccionando sus personajes para convertirse en el mini doble perfecto.

Cuál es el nombre real y nacionalidad de Natalia Jiménez

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Natalia Jiménez es una cantautora española cuyo nombre completo es Natalia Altea Jiménez Sarmento. Nació en Madrid, España, el 29 de diciembre de 1981, y alcanzó fama internacional como la voz principal de la agrupación La Quinta Estación antes de consolidar su exitosa carrera como solista en el género ranchero y pop latino.

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De dónde era Vicente Fernández y cuándo falleció

Vicente Fernández Gómez, conocido como 'El Charro de Huentitán', nació en Huentitán el Alto, Jalisco, México, el 17 de febrero de 1940. El ícono de la música ranchera falleció a los 81 años el 12 de diciembre de 2021 en Guadalajara, dejando un legado histórico de más de cinco décadas de carrera.

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De dónde es Mon Laferte y cuál es su estilo musical

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Mon Laferte, cuyo nombre real es Norma Montserrat Bustamante Laferte, nació en Viña del Mar, Chile, el 2 de mayo de 1983. Es una reconocida cantautora y multiinstrumentista nacionalizada mexicana, célebre por fusionar géneros como el bolero, pop, rock, salsa y la música de raíz latinoamericana.