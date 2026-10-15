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Amparo Grisales se erizó en plena presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’

El concursante llegó al escenario con un cabello lleno de canas “naturales” y cautivó a los jurados por su manera de cantar y recibió un abrazo de Amparo.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Amparo Grisales se erizó en plena presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’

El concursante llegó al escenario con un cabello lleno de canas “naturales” y cautivó a los jurados por su manera de cantar y recibió un abrazo de Amparo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 15 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’ en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión