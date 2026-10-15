Amparo Grisales se erizó en plena presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’

La música popular mexicana volvió a brillar con fuerza en el escenario de ‘Yo Me Llamo Mini’ gracias a la presentación del doble de Vicente Fernández. El pequeño participante conquistó al público y a la mesa de jurados desde el primer segundo, no solo por su impecable interpretación de los grandes éxitos del ídolo ranchero, sino por su auténtica caracterización, que incluía un llamativo cabello lleno de canas muy naturales.

Amparo Grisales, conocida por su rigurosidad a la hora de evaluar la afinidad y el color de voz, no pudo contener la emoción. En plena presentación, la emblemática jurado sintió el tradicional "erizo" que despertó el talento del menor. Al finalizar su interpretación, Amparo se levantó de su silla para regalarle un caluroso y conmovedor abrazo, destacando la disciplina y el respeto con el que asumió el legado musical del 'Charro de Huentitán'.



Cuál es el nombre real y la trayectoria de Vicente Fernánde

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Vicente Fernández Gómez, conocido mundialmente como 'El Charro de Huentitán', fue un icónico cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano. Nació en Huentitán el Alto, Jalisco, el 17 de febrero de 1940, y se convirtió en una de las máximas leyendas de la música hispanoamericana gracias a éxitos como 'Volver, volver', 'Por tu maldito amor' y 'El rey'.

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De dónde era Vicente Fernández y cuándo falleció

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El legendario artista era oriundo de Huentitán el Alto, Jalisco, México. Dedicó más de cinco décadas de su vida a los escenarios, consolidando la música ranchera a nivel global. Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 en Guadalajara, Jalisco, dejando un legado imborrable en el corazón de millones de seguidores de la música mexicana.

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