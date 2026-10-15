César Escola quedó asombrado con la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez’

La noche en el escenario de ‘Yo Me Llamo’ estuvo cargada de emociones y talento infantil con la aparición de la doble de Natalia Jiménez. Desde los primeros acordes de su presentación con el éxito musical ‘Creo en mí’, la atmósfera del set cambió por completo, logrando transmitir la fuerza interpretativa que caracteriza a la artista original española.

El primero en reaccionar con total asombro fue el maestro César Escola, quien no pudo ocultar su cara de sorpresa ante la potencia vocal, la afinación y el manejo de escena de la pequeña concursante. Por su parte, la exigente mesa de jurados coincidió en que el parecido y la entrega en el escenario fueron impecables, demostrando una preparación rigurosa que dejó boquiabiertos a todo el público.



El momento tierno y memorable de la gala llegó de la mano de Aurelio Cheveroni, quien aprovechó las cámaras para enviarle un caluroso saludo a la mamá de la talentosa participante. Con su característico carisma, el entrañable personaje le expresó con orgullo: "Tienes una hija súper mega talentosa", desatando los aplausos del público y la emoción de la familia en el estudio.

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Cuál es el nombre real y la trayectoria de Natalia Jiménez

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Natalia Jiménez Sarabia es una reconocida cantante y compositora española nacida en Madrid el 29 de diciembre de 1981. Se dio a conocer internacionalmente como la vocalista principal de la exitosa agrupación La Quinta Estación, con la que interpretó grandes éxitos del pop y la balada en español antes de consolidar una exitosa carrera como solista en la música regional mexicana y pop latino.



De dónde es Natalia Jiménez y cuáles son sus mayores éxitos

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La artista es originaria de Madrid, España, aunque gran parte de su carrera y consolidación artística se ha desarrollado en México y Estados Unidos. Entre sus canciones más coreadas y populares a nivel mundial se encuentran éxitos como 'El sol no regresa', 'Me muero', 'Daria' y 'Creo en mí', este último siendo el himno de superación que interpretó con gran maestría la pequeña doble en el escenario del programa.

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