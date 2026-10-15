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César Escola quedó asombrado con la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez’

La mini participante dejó boquiabiertos a los jurados con su interpretación de ‘Creo en mí’ y Aurelio saludó a la mamá de la concurante, le dijo que tiene una hija súper mega talentosa.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

César Escola quedó asombrado con la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez’

La mini participante dejó boquiabiertos a los jurados con su interpretación de ‘Creo en mí’ y Aurelio saludó a la mamá de la concurante, le dijo que tiene una hija súper mega talentosa.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 15 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez’ en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión