‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’ hizo llorar a Aurelio y a Amparo con su presentación

Con una interpretación impecable y cargada de sentimiento, la concursante logró erizar a Amparo Grisales, quien no pudo contener las lágrimas ante la potencia vocal y la madurez artística expresada por la niña.

El impacto emocional fue tal que incluso Aurelio Cheveroni rompió en llanto al finalizar la presentación. Durante la devolución del jurado, la 'Diva de Colombia' llenó de elogios a la concursante, asegurándole conmovida que es "una estrella en el firmamento llena de talentos y cualidades", consolidando una de las actuaciones más memorables de la temporada infantil del programa.



Cuál es el nombre real y la trayectoria de Mon Laferte

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Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida artísticamente como Mon Laferte, es una cantautora, música y pintora chileno-mexicana nacida en Viña del Mar el 2 de mayo de 1983. Inició su carrera musical a temprana edad y alcanzó el reconocimiento internacional tras el lanzamiento de sencillos como 'Tu falta de querer', 'Amárrame' y 'Mi buen amor', convirtiéndose en una de las artistas latinoamericanas más premiadas de su generación.

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De dónde es Mon Laferte y cuál es su nacionalidad

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Mon Laferte nació en Viña del Mar, Chile, pero ha desarrollado gran parte de su carrera profesional y vida personal en México, país donde reside desde el año 2007. Debido a su profundo vínculo con la cultura azteca, la artista obtuvo oficialmente la nacionalidad mexicana por naturalización en el año 2022.

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