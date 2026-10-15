Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la Caprichosa
Capítulo 60 Yo Me Llamo
Murió Germán Quintero, de 'Escobar, patrón del mal'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’ hizo llorar a Aurelio y a Amparo con su presentación

Amparo se erizó y quedó asombrada con la voz de la mini concursante y le dijo que, era una estrella en el firmamento llena de talentos y cualidades.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’ hizo llorar a Aurelio y a Amparo con su presentación

Amparo se erizó y quedó asombrada con la voz de la mini concursante y le dijo que, era una estrella en el firmamento llena de talentos y cualidades.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 15 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión