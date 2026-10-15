Aurelio y César Escola bailaron juntos en la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Shakira’

Desde los primeros movimientos de su coreografía, la pequeña concursante desató la euforia en el escenario, logrando que el público coreara su nombre y, además, cautivó de inmediato a las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez desde el backstage.

El contagioso show provocó que César Escola y Aurelio Cheveroni no se aguantaran las ganas de levantarse de la mesa de jurados para bailar juntos en pleno 'show'.



La noche la firmó Amparo Grisales, quien impactada por el dominio escénico y la técnica de la menor, le hizo una sincera confesión: le aseguró que es la primera imitación de la estrella barranquillera que baila con tantas ganas en el programa, cerrando su evaluación con un emotivo "te amo" que conmovió a la participante.

Publicidad

Cuál es el nombre real de Shakira

Publicidad

El nombre completo de la superestrella colombiana es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Nació en Barranquilla el 2 de febrero de 1977 y a lo largo de su trayectoria internacional se ha consolidado como una de las cantautoras y bailarinas más influyentes de la música latina en todo el mundo.

📺 Sigue a Caracol TV en Google Noticias.

Publicidad

De dónde es Shakira y cuáles son sus canciones más famosas

La 'Reina del Pop Latino' es oriunda de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Entre sus temas más legendarios y escuchados a nivel global se destacan éxitos como 'Hips Don't Lie', 'Whenever, Wherever', 'Waka Waka', 'Ciega, Sordomuda', 'Inevitable' y su aclamada 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53'.

Publicidad