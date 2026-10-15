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Aurelio y César Escola bailaron juntos en la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Shakira’

La concursante asombró al público, quienes corearon su nombre, a los jurados y a Laura y Melina por su presentación. Amparo le confesó que es la primera doble de Shakira que baila así y le dijo: “te amo”.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Aurelio y César Escola bailaron juntos en la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Shakira’

La concursante asombró al público, quienes corearon su nombre, a los jurados y a Laura y Melina por su presentación. Amparo le confesó que es la primera doble de Shakira que baila así y le dijo: “te amo”.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 15 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Shakira' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Shakira' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión