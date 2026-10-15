María se besa con Simón y se da cuenta de que Leo la está vigilando

Después, María abre sus ojos y descubre a Leo a las afueras del congreso, por eso mismo, va a enfrentarlo y le dice que la deje en paz. Sin embargo, luego se encuentran y Leo le dice a María que siempre estará enamorado de ella y no piensa dejarla ir.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

