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María se besa con Simón y se da cuenta de que Leo la está vigilando

Simón le dice a María que está muy orgulloso de ella por haber logrado tantas cosas y luchar por sus derechos y le da un romántico beso que, llevaba mucho tiempo esperando que pasara.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

María se besa con Simón y se da cuenta de que Leo la está vigilando

Simón le dice a María que está muy orgulloso de ella por haber logrado tantas cosas y luchar por sus derechos y le da un romántico beso que, llevaba mucho tiempo esperando que pasara.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 15 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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