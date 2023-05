Los hombres de Ventino confiesan sus peores experiencias en escenas de cama

El arte de volverse todos unos amos de la seducción no es tarea fácil, sin embargo, los hombres del elenco de Ventino, el precio de la gloria , han sabido hacer muy bien su trabajo y se han consagrado como todos unos galanes de la pantalla chica, pues han cautivado con su belleza y con la personalidad que le han dado a sus personajes, sin importar si son los buenos o malos de la historia.

José Ramón Barreto , Juan Felipe Samper , Andy Múnera y Juan Millán han hecho que más de una colombiana suspire por ellos, pues la química que han establecido con Olga Vives , Camila Esguerra , Natalia Afanador y Makis de Angulo ha sido tan real y envidiable, que todas quieren relaciones así.

Te puede interesar: Camila Esguerra te enseña la coreografía de 'Bueno para mí', canción de la serie de Ventino

Sin embargo, aunque no lo parezca, lograr escenas románticas o llenas de pasión no es nada sencillo, pues dado que son ficción tienen muchos detalles detrás que hacen que todo se complique.

Es por ello que estos cuatro hombres del elenco de Ventino, el precio de la gloria, se animan a contarnos sin tapujos cómo es el detrás de cámaras de los momentos favoritos de los fanáticos, dado que a pesar de que muchas veces pareciera que lo están disfrutando, sinceramente están sufriendo por miedo a que las cosas no salgan bien.

Conoce más: Olga Lucía Vives reveló qué es de Carlos Vives y más curiosidades de su vida

Publicidad

Inicialmente, es importante tener en cuenta que las escenas se graban en desorden, por lo cual el primer día de trabajo podrían estar realizando el final para al día siguiente recrear el primer capítulo, por lo que, deben conseguir que no se sienta dicho corte en las historias de sus personajes y mucho menos en las relaciones que haya entre ellos.

Siendo así, estos cuatro actores nos exaltan las dificultades de esos primeros besos con las cantantes y las inconformidades que se pudieron generar después debido a que no son pareja en la vida real, sino que en verdad son grandes amigos.

Lee también: Juan Millán asegura que para conquistar se necesita que la otra persona haga el ridículo

A su vez, nos explican aquello que les ha ayudado al momento de conseguir que los besos se vean muy reales, llenos de amor y pasión, y esa inspiración que traen consigo.

Publicidad

No obstante, un beso no se alcanza a comparar ante lo que ocurre en las escenas de cama, motivo por el cual, en medio de risas, estos hombres nos comentan qué es lo más difícil de estas y las peores experiencias que han tenido, no solo en esta producción, sino también en otras de las que han hecho parte.