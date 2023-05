Camila Esguerra puso a prueba a Andy Múnera y Sandra Serrato: ¿Qué tanto saben sobre Ventino?

Uno de los grupos musicales que más están de moda en Colombia es Ventino , conformado por Natalia Afanador , Camila Esguerra , Olga Lucía Vives y María Cristina de Angulo . En diálogo con Caracoltv.com, Esguerra retó a Andy Múnera y Sandra Serrato , actores de la serie, para medir sus conocimientos sobre la música que producen y otras cuántas curiosidades de la vida real.



¿En qué año se conformó Ventino?

La primera en responder fue Serrato, quien contestó que fue en el 2016. Múnera, por su parte, aseguró que iba a dar la misma fecha porque en alguna oportunidad escuchó a sus compañeras decir que habían estado juntas durante aproximadamente siente años; sin embargo, por dar una respuesta diferente, dio el 2015 como resultado. Mira también: Sandra Serrato, actriz de Ventino, confesó cuál es su secreto para tener los crespos definidos

"La verdad voy a confesar que no sé si fue 2015 o 2016. Acá por el interno me pueden confirmar", mencionó Esguerra, a lo que su colega señaló: "ay, pero es que si la integrante no sabe, qué vamos a saber nosotros".



¿Qué integrante de Ventino participó en una película de Disney?

En esta oportunidad, el intérprete de Álex en la producción de Caracol Televisión iba a responder de primeras; sin embargo, fue interrumpido cómicamente por la actriz que da vida a Rosalía, quien dijo que se trataba de Olga Lucía Vives. Para darle una posibilidad más al joven, la artista le pidió que nombrara al personaje al que le dio voz en 'Encanto'.

No te pierdas: Sandra Serrato, actriz de Ventino, participó en La Voz Colombia, ¿por qué eligió a Carlos Vives?

"Denme tiempo, bajo presión no (...) Es de la familia Madrigal y ella dice 'casita, piso'. Olga Madrigal, obvio (...) Ehhh, Mirabel, Mirabel", expresó graciosamente durante el encuentro.



¿Qué integrante de Ventino tiene una página de recetas?

Aunque ambos discutieron que era Olga Lucía o Camila, la cantante respondió que para sorpresa de todos se trata de Makis, una apasionada por la culinaria, en especial por todas las preparaciones que tengan que ver con dulces.

Te puede interesar: Ventino: Rosalía respondió si Camila Esguerra sería capaz de robarle el novio a una amiga



¿Qué integrante de Ventino es una amante de la moda y la poesía?

Los dos actores concordaron en que se trata de Esguerra: "yo quiero decir que Camila y yo compartimos un gusto por la moda circular y este pantalón hace parte de la colección Camila Esguerra y ahora es mío", finalizó Serrato.