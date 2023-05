Andy Múnera te aconseja tres detalles clave para conocer a tus suegros

Andy Múnera , quien interpreta a Alex Cano en Ventino, el precio de la gloria , ha conquistado el corazón de varios televidentes que se han sorprendido con su enorme talento y la evolución que le ha dado a su personaje a lo largo de esta cautivante historia, en la que los matices son una parte fundamental para entender el contexto bajo el cual se desarrolla. A su vez, ha conseguido que los colombianos puedan sentirse cercanos a su papel y hasta verse reflejados.

Es por ello que quisimos preguntarle cómo ganarse el corazón de los suegros, ya que parece todo un experto dar una muy buena primera impresión. Ante esto, el actor nos da tres tips, bajo el trend de un 'Get Ready With Me' para que ese primer encuentro sea todo un éxito.

Como primer consejo, siendo esto algo que él mismo ha hecho en anteriores ocasiones, Andy Múnera asegura que un infaltable para quedar bien con los padres de tu pareja, especialmente el día en el que se les conoce por primera vez, es llevarles una buena botella de vino.

Seguido a esto, otra de sus mejores recomendaciones es hallar un tema de conversación que a ellos les interese bastante, no sin antes realizar una consulta previa sobre sus gustos e intereses para dominar un poco más del asunto y tener aportes pensados. Es decir, si el padre de tu pareja es doctor, sería muy valioso que puedas dar tu opinión sobre algo médico.

En medio de risas y como parte intermedia de sus tips, Andy Múnera confiesa que siente que sus suegros no lo han querido mucho, pues tiene poca creatividad con sus planes en esta temática.

Dándole paso a su tercer consejo, el actor de Ventino deja en claro que está más que seguro de que el paladar siempre conquista, por lo cual sería excelente llevarlos a un buen lugar a comer, invitarlos a probar platos exquisitos que les permitan encantarse y los ponga de buen humor.

Como un cierre, el cual da como un bonus, Andy Múnera está más que convencido de que regalarles un disco, si disfrutan de la música, es algo que no puede fallar.