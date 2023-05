Camila Esguerra, actriz de Ventino, reveló cuál es la prenda o accesorio más caro de su clóset

Las cantantes de Ventino, el precio de la gloria , en más de una oportunidad han demostrado tener una gran acogida en las plataformas digitales, pues cada una se enfoca en un tema en especial para crear contenido. Camila Esguerra le concedió una entrevista a Caracoltv.com donde se refirió a esa faceta como influenciadora de moda y se le midió a revelar algunos secretos que guarda en el clóset.

La cantante aseguró que es una apasionada por las gafas de sol, de manera que se ha convertido en una coleccionista de diferentes modelos; sin embargo, hace mucho tiempo no sabe con certeza cuántas atesora en su habitación: "Uy, no, perdí la cuenta hace mucho, soy una coleccionista terrible, pero yo diría que más de 50", expresó.

Mira también: Ventino: Makis contó cómo fue su primer beso para televisión con Juan Felipe Samper

Asimismo, dijo que no podría escoger una prenda favorita, pero sí un tipo. Se trata de los blazers, el complemento perfecto para darle un poco más de formalidad a sus outfits, sobre todo porque tiene casi todos los colores del arcoíris, lo que le permite dejar volar la imaginación y hacer todas las combinaciones que desee antes de salir de su casa.

No te pierdas: En medio de las grabaciones de Ventino, Juan Millán tuvo un accidente con un cuchillo

Dentro de las compras que más se arrepiente de haber hecho se encuentra una cartera que fue bastante costosa y que no ha utilizado ni una sola vez: "la compré online, fue carísima, estuve ahorrando mucho tiempo para comprarla y cuando llegó... No me cabe ni el celular y además, no tiene ni siquiera cremallera, que uno diga, bueno, al menos meto las tarjetas, pero todo se sale, todo se puede perder".

Te puede interesar: Los hombres de Ventino revelaron quién, de las cantantes, es más probable que llame a un ex borracha



¿Cuál es la prenda más costosa y más económica del clóset de Camila Esguerra?

La actriz afirmó que ahorró para comprarse un bolso que quería desde hacía mucho tiempo y manifestó también que es una aficionada por encontrar tesoros y darles una segunda oportunidad, por lo que tiene varias prendas económicas.

Publicidad

"Es una cartera Gucci, que igual la compré en descuento, pero es mi bebé consentida. Cada vez que tengo una reunión importante y me quiero sentir poderosa, me la llevo (...) Yo compro mucho de segunda mano, entonces creo que puede ser 15 mil pesos, no sé", finalizó.