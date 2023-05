Ventino: Makis contó cómo fue su primer beso para televisión con Juan Felipe Samper

Ventino, el precio de la gloria es la producción de Caracol Televisión que tiene conectados a los amantes del drama, la buena música y los elencos de ensueño. Cada vez más, los fanáticos desean saber detalles de los actores; por eso, Makis reveló cómo fue su primer beso para televisión junto al músico Juan Felipe Samper , que interpreta a Renato en la serie.

"Ese día teníamos que grabar toda la escena que era en el bar, que él me daba esta pastilla, yo ya venía un poco tomada de la presentación anterior que teníamos, que Martina ya le había metido algo a mi trago y siento que fue muy tranqui, digo, tampoco fue así súper apasionado, no sé. Entonces eso también ayudaba a que uno estuviera más tranquilo", señaló en medio de la entrevista.

Asimismo, expresó que Samper fue un gran aliado debido a que le ayudó a quitarse el peso de encima y ver toda la situación de manera laboral, no como un tema personal. El momento tuvo que se grabado varias veces más para que todo saliera en pantalla tal y como el director lo había planeado, de manera que se volvió mucho más sencillo conforme avanzaba el tiempo.

"Ya después en las siguientes tomas como que se sentía más tranqui. Obviamente siempre hay un poquito de nervios, pero lo que digo, uno tratar de mentalizarse de que ya, esto sale, siguiente escena y listo", enfatizó.

Sin embargo, también afirmó que sin lugar a dudas algunos de los besos que sí la tomaban por sorpresa eran los de Juan Millán , que interpreta a Miguel en la producción, el padre de Simón y un hombre decidido a hacer lo que esté a su alcance para evitar que Makis continúe trabajando en la industria musical.