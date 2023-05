Juan Felipe Samper soñaba con ser trompetista, pero un regalo inesperado cambió sus planes

Uno de los galanes más cotizados de la televisión colombiana es Juan Felipe Samper , el actor de Ventino, el precio de la gloria , que también ha destacado gracias a su faceta musical. En diálogo con Caracoltv.com, el artista se refirió a cómo fue su primer acercamiento a los instrumentos musicales, más específicamente a la guitarra.

“Cuando yo tenía como unos 8 años, pedí de cumpleaños una trompeta porque me encantaba, había una banda de guerra en mi colegio y a mí me llamaba la atención ser trompetista y resulta que de regalo no me llegó eso, sino una guitarra y, además, eléctrica. Me pareció la cosa más mala, harta, nada que ver”, expresó en medio de la entrevista.

Samper aseguró que durante aproximadamente 5 o 6 años no determinó en lo absoluto su obsequio; sin embargo, todo cambió cuando ingresó a una agrupación colegial a ser baterista, pues se sintió atraído por la forma en que los guitarristas interpretaban los instrumentos.

“Empecé a ver que interpretaban unas canciones de Nirvana, hay una canción que se llama ‘Come as you are’ y es un súper clásico (…) Y me acuerdo de que era con dos cuerdas y dije ‘esto es como fácil’, cuando quise volver a la guitarra, porque la tenía ahí guardada, fui a tocarla y resulta que las cuerdas estaban muy mal, estaba desafinada”, señaló.

Su padre, al ver el interés de Samper, decidió pedirle a un amigo cercano ayuda para repararla; sin embargo, en el proceso, el hombre partió el mástil sin querer. Para suerte del artista, tuvo la posibilidad de conseguir una nueva y desde allí le tomó un gran gusto a su funcionamiento.

Finalmente, contó que a los 18 años creó una banda en Bogotá que tuvo una gran acogida por parte del público, de manera que cuando tuvo cita con la disquera, le informaron que querían verlo tocando la guitarra y no la batería como él lo tenía pensado.