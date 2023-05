¿Qué hace Juan Felipe Samper para lucir como un galán? El actor de Ventino reveló el secreto

Sin lugar a dudas, Juan Felipe Samper se ha convertido en uno de los hombres más cotizados del entretenimiento nacional, pues su pasión por la música, personalidad e indudable atractivo físico llaman la atención de los internautas en redes sociales. Recientemente, en medio de una entrevista para Caracoltv.com, el intérprete de Renato en Ventino, el precio de la gloria , confesó qué hace para mantenerse siempre bien.

El actor mencionó que procura estar muy descansado no solo para lucir una piel fresca y sin ojeras, sino porque también le permite mantenerse con buen semblante, debido a que se siente mucho más activo para desempeñar cada una de sus tareas a diario. A esta recomendación se le suma el hecho de comer únicamente cuando tiene hambre y no solo porque pensó en ello.

"Piense bien qué es hambre y lo otro que es como gula o ansiedad. Yo realmente como solo cuando me da hambre, en es orden de ideas, yo por ejemplo, me acostumbré desde muy chiquito porque prefería quedarme durmiendo a desayunar, entonces en el colegio no desayunada y ahora muy rara vez lo hago", expresó en medio de la entrevista.

En tercer lugar, se encuentra el uso de jabones exfoliantes para quitar de su piel las células muertas o todos aquellos agentes que deben ser retirados. Además, puntualizó que este paso es quizás el más raro, pues considera que no lleva a cabo un gran proceso fuera de lo común para cuidar su físico.

Posteriormente, resaltó la importancia de usar bloqueador solar en cualquier momento del día, pues ayuda a proteger a la piel de los rayos: "úsenlo para días por ejemplo como este o cualquier día, un día que está nublado y uno cree que no le va a hacer daño, ese día hay que tener cuidado".

"Y ya, yo creo que esos son los tips con los que funciono, no tengo mucha cosa, no pongo mucho enredo. Espero que les funcionen y les mando un abrazo", dijo.